Agorà, Luisella Costamagna saluta il pubblico e si toglie qualche sassolino: “Non mi fare parlare”

Dopo due lunghi anni alla guida del noto programma televisivo di Rai 3 intitolato Agorà ecco che per la nota giornalista italiana Luisella Costamagna è arrivato il momento di salutare il suo pubblico. E proprio durante l’ultimo appuntamento con i telespettatori sembrerebbe aver pronunciato delle parole che a molti sono sembrate una vera e propria frecciatina rivolta alla Rai.

Luisella Costamagna saluta il pubblico di Agorà

Luisella Costamagna per due lunghi anni è stata la conduttrice di uno dei programmi più seguiti di Rai 3 ovvero ‘Agorà’. Nonostante però il successo ottenuto nel corso di questi anni ecco che la conduttrice non è stata riconfermata per la prossima stagione televisiva, e a comunicarlo ai telespettatori è stata proprio la diretta interessata nel corso dell’ultima puntata del programma andata in onda lo scorso 3 giugno. Proprio nel momento dei saluti all’interno dello studio televisivo di Agorà ha fatto il suo ingresso il conduttore Marco Carrara con una pianta tra le mani. Tempo fa la conduttrice non aveva accettato dei fiori arrivati in diretta per lei, e proprio alla vista della pianta ha affermato “E daje, la pianta”. A tali parole Carrara ha risposto replicando che ci avrebbe riprovato regalandole un tronchetto della felicità.

Frecciatina di Luisella Costamagna alla Rai?

Alle parole espresse da Marco Carrara la conduttrice ha risposto in un modo particolare. “Eeee non mi fare parlare, non me lo posso permettere”, queste le parole espresse dalla Costamagna . Parole queste che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta alla Rai.

Il saluto finale e i ringraziamenti

La conduttrice televisiva ha poi concluso salutando i telespettatori e ringraziando anche chi in questi anni ha lavorato al suo fianco permettendole di poter ottenere successo. “La mia esperienza ad Agorà finisce qui, io voglio ringraziare trucco, parrucco, costumi, tutto lo studio, la parte tecnica, la parte redazionale ma soprattutto io voglio ringraziare voi, perché per due anni io ho contato su di voi e ci siete stati. Quindi grazie e arrivederci a presto”, queste esattamente le sue parole. Luisella Costamagna ha quindi lasciato il posto alla versione estiva della trasmissione condotta da Giorgia Rombolà che andrà in onda a partire dal prossimo 6 giugno. Il prossimo mese di settembre invece a prendere il posto della Costamagna sarà Monica Giandotti.