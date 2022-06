La vita in diretta, Alberto Matano vede Mara Venier e scoppia a piangere …

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata de La vita in diretta, andata in onda ieri venerdì 3 giugno 2022 sembra sia stata piuttosto emozionante. Alberto Matano, ovvero il conduttore della trasmissione in questione, sembra che poco prima dei saluti e dei ringraziamenti, visto che è stata l’ultima puntata di questa stagione, abbia ricevuto una sorpresa inaspettata. Improvvisamente in studio, infatti, sembra sia arrivata la sua amica Mara Venier che tra l’altro dovrebbe a breve officiare il suo matrimonio che dovrebbe celebrarsi il prossimo mese di luglio. Cosa è accaduto in studio?

La vita in diretta, Alberto Matano riceve una sorpresa in studio

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso della puntata del 3 giugno 2022 de La vita in diretta sia accaduto qualcosa di emozionante per il noto conduttore. Ebbene, Alberto Matano avrebbe ricevuto in studio la sorpresa di Mara Venier. Tutto avrebbe avuto inizio con una telefonata ovviamente non veritiera da parte della conduttrice Mara Venier che è sua amica. Quest’ultima avrebbe scherzato facendo così credere al conduttore di essere a casa sua. Mara parlando con il suo grande amico gli avrebbe detto “E’ stata un’edizione fantastica quella di quest’anno”. Subito dopo, inaspettatamente ecco che Mara ha fatto il suo ingresso in studio, portando con se anche un bellissimo mazzo di fiori.

Mara Venier improvvisamente entra in studio e Matano scoppia a piangere

Tutti i presenti in studio sarebbero rimasti sorpresi, mentre il conduttore sarebbe proprio scoppiato a piangere. La conduttrice sarebbe corsa ad abbracciare il suo amico, tra gli applausi dei presenti. “Lei è stata qui nella mia primissima puntata di questo programma e non potrò mai dimenticarlo”. Questo quanto ricordato da Alberto Matano. Non è tardata ad arrivare la risposta di Mara che avrebbe detto “Tumi sei stato vicino nei miei momenti difficili. Gli amici veri si vedono nella vita reale, non in tv, dove tutto va sempre bene“. E’ così intervenuta anche Nunzia De Girolamo che pare si trovasse in studio ospite della puntata.

Matano e la commozione in studio, pronto a sposarsi con Riccardo

Quest’ultima pare che abbia parlato dell’amicizia tra Alberto Matano e la conduttrice Mara Venier. “Mi commuovo adesso così evito di farlo dopo“, avrebbe detto Matano. Mara avrebbe aggiunto “Ehhh, non parliamo del dopo!”. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che il prossimo mese di luglio il conduttore de LA vita in diretta sarà pronto a sposare Riccardo e ad officiare la cerimonia sarà proprio Mara Venier. “Devo dire davvero grazie a tutti voi perchè non ci avete mai abbandonato quest’anno”. Queste ancora le parole del giornalista che ha salutato e ringraziato tutti i telespettatori.