DallArenaLucio, Alessandra Amoroso nella bufera, per lei pioggia di critiche

E’ andata in onda lo scorso venerdì 3 giugno 2022 una bellissima serata di musica organizzata per omaggiare uno dei più amati artisti italiani ovvero Lucio Dalla. Stiamo nello specifico parlando dell’evento DallArenaLucio nel corso del quale sono stati diversi gli ospiti che si sono susseguiti sul palco. Tra questi anche la nota artista italiana, ex allieva di Amici, Alessandra Amoroso la cui performance nelle ultime ore sta facendo tanto discutere. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Alessandra Amoroso ospite dell’evento DallArenaLucio

DallArenaLucio è stata una bellissima serata evento interamente dedicata al noto artista bolognese Lucio Dalla prematuramente scomparso il 1° marzo 2012 all’età di 68 anni. A presentare l’evento in questione sono stati Carlo Conti e Fiorella Mannoia mentre invece tra gli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Arena di Verona per rendere omaggio all’artista ecco che vi è stata anche Alessandra Amoroso ovvero una delle più amate e famose ex allieve di Amici di Maria De Filippi. La nota artista si è esibita con il brano ‘La sera dei miracoli’ duettando proprio insieme a Fiorella Mannoia. La sua esibizione però non è piaciuta a molti, anzi è possibile dire che non ha convinto tante persone e proprio per tale motivo la giovane artista nelle ultime ore è finita al centro di numerose critiche e polemiche.

L’esibizione di Alessandra Amoroso non ha convinto i telespettatori

L’esibizione di Alessandra Amoroso a molte persone non è piaciuta ma soprattutto sono stati in tanti a non aver ben compreso la presenza della giovane artista a tale evento. E questo per due motivi specifici. Il primo è la non conoscenza tra la giovane artista e il noto cantautore scomparso. La stessa Alessandra Amoroso infatti sembrerebbe aver dichiarato “Non l’ho mai incontrato, non ho mai avuto questa fortuna“.Il secondo motivo è legato al diverso stile di musica tra l’Amoroso e Dalla. Tutto questo ha portato i telespettatori a porsi delle domande.

I commenti social e le critiche all’Amoroso

Ma esattamente come hanno commentato i telespettatori?. Un utente ad esempio ha scritto “Una delle mie canzoni preferite, ma così profondamente legata a #LucioDalla… Mi dispiace, ma la stanno rovinando” e poi ancora “No, Alessandra non è adatta per questa canzone”, “Come può piacere questa con la raucedine?”, “Passando il tempo ad abbassare il volume quando “canta” A. A. e a rialzarlo quando canta la Mannoia”. Insomma, commenti davvero poco carini ai quali la diretta interessata al momento non sembrerebbe aver replicato.