Alex Belli e Delia Duran massacrati sui social, colorano il loro cagnolino di rosa …

Ancora una volta la coppia sembra essere finita al centro della bufera, questa volta per dei motivi ben diversi rispetto ai mesi passati. Ebbene, stiamo parlando di Alex Belli e Delia Duran, la coppia più chiacchierata degli ultimi tempi. Dopo la vicenda che li ha visti protagonisti al Grande Fratello vip, per via del “triangolo amoroso” che si è venuto a creare con Soleil Sorge, sembra che adesso Alex e la moglie siano finiti ancora una volta al centro del gossip. Il motivo? Pare che abbiano colorato di rosa il loro cagnolino, la piccola Bella.

Alex Belli e Delia Duran finiscono al centro della polemica

Alex Belli e Delia Duran, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che in questi giorni siano finiti al centro del gossip per via di una vicenda che ha a che fare con la loro cagnolina. Bella, questo è il nome della loro cagnolina, pare sia stata colorata di rosa dalla coppia e le immagini condivise su Instagram. Immediatamente sembra essere iniziata la polemica. In molti sembra abbiano accusato i due di non rispettare la dignità della cagnolina.

Bella, il cagnolino tinto di rosa la coppia accusata di aver usato colori nocivi

Nel video che è stato pubblicato proprio da Delia e Alex sui loro rispettivi profili social, sembra che si vede proprio il volpino bianco tinto di rosa. Nello specifico, nel video si vede la piccola cagnolina entrare in un locale milanese piuttosto noto e dedicato proprio alla cura dei cani. In questo video si vede ancora Bella mentre si lascia colorare di rosa la coda e le orecchie. Si sente di sottofondo Delia che sussurra alla sua cagnolina “Adesso ti faremo bellissima”. Come abbiamo anticipato, subito dopo la pubblicazione del video sarebbero arrivate una pioggia di polemiche. I due sarebbero stati accusati di aver messo in pericolo la loro cagnolina, visto che il colore utilizzato sarebbe nocivo per i nostri amici a quattro zampe.

La rassicurazione di Delia Duran

La stessa Delia avrebbe rassicurato tutti, dicendo di aver scelto per la sua cagnolina un prodotto sicuro, totalmente naturale, atossico e vegetale, innocuo per gli amici a quattro zampe. “Il cane non è un giocattolo….un po di dignità…ma ormai….”. Questo quanto scritto da qualcuno. Tra l’altro non sembra essere neppure la prima volta che la coppia decide di colorare il proprio cagnolino. Infatti, la piccola Bella qualche settimana fa è apparsa completamente colorata con tonalità multicolor, dal rosa, all’azzurro, al bianco.