Oggi è un altro giorno, Romina Power con i suoi racconti mette in grande imbarazzo Serena Bortone che cerca di rimediare

Romina Power è una nota cantante nonché l’ex moglie di Albano Carrisi, la quale è stata ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata andata in onda ieri, venerdì 3 giugno 2022. Pare che nel salotto della Bortone, la Power abbia parlato della sua carriera ma soprattutto della sua vita privata. Sembra che la cantante abbia anche raccontato degli aneddoti riguardo quella che è stata la sua giovinezza. Nello specifico pare che abbia raccontato un qualcosa riguardo il re Hussein di Giordania. Ma cosa ha rivelato nello specifico la cantante americana?

Romina Power racconta un aneddoto sull’incontro con il Re Hussein di Giordania

Romina Power è stata ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone e sembra che abbia svelato tanto sulla sua vita privata così come sulla sua carriera. Pare che la cantante italo-americana abbia svelato diversi aneddoti legati alla sua giovinezza. Così come ha rivelato la stessa, è stato piuttosto particolare l’incontro con il re Hussein di Giordania. Pare che il sovrano fosse in realtà amico della madre Linda Chriistian. “Ci aveva invitato li, ci accompagnò a vedere Petra, il suo palazzo nel Mar Morto. Era tutto bellissimo, perfetto. Ogni sera ci faceva vedere una proiezione di un film nel suo teatro privato”.

Lo scherzo organizzato al re Hussein di Giordania

Ed ancora la cantante sembra aver ancora raccontato qualcosa che riguarda sempre il re, sua sorella Taryn e la madre. Pare che tutte e tre fecero uno scherzo al sovrano. «Siamo andate sulla spiaggia a vedere le stelle, arrivarono di colpo le guardie armate per accompagnarci dal re. Lo trovammo su un letto enorme, con le guardie attorno. Ci chiesero cosa avevamo messo nel tè del re. Mia madre disse che era Lsd. Confiscarono la bottiglietta per analizzare il contenuto, noi eravamo agli arresti domiciliari». Pare che le tre donne avessero acquistato la sostanza in Giordania e poi pare che l’avessero miscelata. Fortunatamente dopo essere terminato l’effetto della droga, il sovrano sarebbe tornato come prima.

La cantante parla di se stessa

La nota cantante sembra abbia anche parlato di se stessa. Pare che sia nata a Los Angeles ed ha vissuto in Messico, dopo la morte del padre Tyrone Power il noto attore di Hollywood. Poi, come tutti sappiamo, si sarebbe trasferito definitamente nel nostro paese. «Io sono sempre stata libera. Andavo al Piper, c’era un senso di libertà nella Roma degli anni Sessanta. Era fantastico, era un sogno vivere all’epoca lì».