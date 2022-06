Uomini e Donne, dopo l’intervista di Ida a Verissimo, Riccardo al veleno: “Non riesco a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Riccardo Guarnieri e Ida Platano possono essere considerati due grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti e innamorati all’interno del noto studio televisivo ma purtroppo nonostante il grande amore che li ha sempre legati non sono riusciti a stare insieme a causa di incomprensioni e diversità caratteriali. Proprio di recente la Platano si è resa protagonista di una lunga e particolare intervista rilasciata a Verissimo nel corso della quale inevitabilmente è tornata a parlare di Riccardo. Ed ecco che a distanza di qualche giorno è arrivato il commento del Guarnieri che ha colto l’occasione per lanciare alla dama una dura frecciatina.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora protagonisti del trono over a Uomini e Donne

Passano i mesi e gli anni ma Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad essere grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. I due infatti alcune settimane fa si sono incontrati ancora una volta all’interno del noto studio televisivo di Canale 5 e proprio dal momento in cui Guarnieri ha fatto il suo ingresso in studio tutti hanno notato un cambiamento nel comportamento della Platano. Ad un certo punto nel corso di una puntata proprio Riccardo ha mostrato la sua commozione per una canzone particolare che gli ha tanto ricordato un momento speciale vissuto con Ida. Da quel momento in poi è stato possibile assistere ad un riavvicinamento tra i due ex tanto che proprio Riccardo ad un certo punto ha deciso di invitare a cena la Platano. Da quel momento in poi però sono ricominciate le discussioni tra i due e mentre Ida ancora una volta è apparsa particolarmente provata ecco che invece Riccardo ha colto l’occasione per sottolineare di non essere ancora innamorato dell’ex fidanzata.

La risposta di Riccardo alle parole di Ida

Alcuni giorni fa Ida Platano è stata protagonista di una puntata di Verissimo nel corso della quale ha colto l’occasione per parlare di Riccardo a proposito del quale ha rivelato di provare un amore immenso. Parole alle quali a distanza di qualche giorno il Guarnieri ha risposto nel corso di un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne affermando “Mi sono arrivati alcuni spezzoni tra cui quello in cui dice di provare per me un amore immenso: io, però, non riesco del tutto a credere a quelle parole […] Ida, dopo la cena, avrebbe voluto ricominciare come se nulla fosse stato, ma sarebbe stato impossibile farlo perché i problemi che ci avevano allontanato erano grandi. Infatti, si sono ripresentati di nuovo. Ciò vuol dire che, secondo me, non la vedo cambiata in questo tempo e neanche pronta a secondare a compromessi per capire il mio punto di vista, cosa che una persona innamorata dovrebbe fare”.

Il pensiero del cavaliere di Uomini e Donne sull’ex fidanzata

Riccardo Guarnieri ha poi concluso l’intervista rivelando che secondo lui l’ex fidanzata continua ad essere troppo concentrata su se stessa e non sulla coppia. “Questi due anni di lontananza sarebbero dovuti servire a limitarci in virtù degli sbagli commessi, ma Ida mi è sembrata ancora una volta più concentrata su se stessa che sulla coppia”, queste esattamente le sue parole. La Platano sceglierà di replicare oppure no? Non ci rimane che attendere.