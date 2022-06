Veronica Peprini, Andreas Muller spegne 26 candeline e lei sui social scrive: “Sempre ci …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi già alcuni anni da quando Andreas Muller e Veronica Peparini hanno rivelato ai propri fan di essere felici e innamorati. Nel corso del tempo si sono sempre mostrati affiatati e proprio nelle scorse ore si sono resi protagonisti di un bellissimo scambio di messaggi sui social. Nello specifico la Peparini ha dedicato al fidanzato, in occasione del suo compleanno, delle belle parole. E il ballerino ha ricondiviso il post scrivendo anche lui delle bellissime parole per la fidanzata.

Il post di Veronica Peparini per Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller da ormai diversi anni sono una coppia affiatata e innamorata. I due si sono conosciuti all’interno del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi e nonostante la differenza di età, 51 anni lei e 26 anni lui, si sono sempre mostrati molto affiatati. Proprio di recente il ballerino ha spento 26 candeline e in occasione del suo compleanno la nota coreografa ha scritto per il fidanzato delle parole colme d’amore. Nello specifico la Peparini ha condiviso una fotografia insieme al fidanzato mentre si baciano, e a tale foto ha aggiunto una romantica dedica. “Auguri alla persona che ha reso la mia Vita piena di emozioni, amore, passione e che ogni giorno mi spinge a cercare sempre nuovi modi per crescere in quello che siamo e facciamo… E sempre ci troviamo. Ti amo”.

La risposta di Andreas Muller

Anche Andreas ha colto l’occasione per dedicare alla fidanzata delle belle parole. Ed in generale per dichiarare di essere davvero grato alla vita per tutto quello che ha. Il ballerino nello specifico ha ricondiviso il post sul suo profilo Instagram e ha aggiunto tale dedica “Tanti auguri a me! Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro, ti odio torta imbarazzante di mia madre… Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”.

Compleanno speciale per il ballerino di Amici

Per Andreas questo è stato quindi un compleanno davvero tanto speciale. Il noto ballerino infatti ha avuto la possibilità di festeggiare mentre si trova al lavoro. La madre ha preparato per lui una bellissima torta a due piani che il ballerino ha avuto modo di gustare in compagnia della persona amata ovvero Veronica Peparini e in compagnia di altre persone per lui speciali.