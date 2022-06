Cristina Marino compie gli anni, Luca Argentero le fa una dedica da brividi e lei risponde …

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero è un noto attore il quale in questi anni è stato sicuramente al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Dopo il divorzio dall’attrice e doppiatrice Miryam Catania, il noto attore si è risposato con Cristina Marino, la nota attrice e modella dalla quale ha avuto anche una figlia di nome Nina Speranza. I due sono stati insieme per diverso tempo e poi si sono sposati soltanto lo scorso anno, dopo la nascita della piccola. Adesso in occasione del compleanno di Cristina, sembra che Luca abbia voluto fare un grandissimo e graditissimo regalo alla moglie.

Luca Argentero, il grande successo del noto attore

Luca Argentero lo abbiamo conosciuto tantissimi anni fa, quando ha preso parte ad una delle prime edizioni del reality, ovvero il Grande fratello vip. Da quel momento, sembra che la sua carriera non si sia mai arrestata. Ha iniziato questa carriera a livello attoriale e partire dai ruoli che ha ottenuto nelle fiction di grande successo come Carabinieri. Uno dei suoi ultimi successi è senza dubbio Doc-Nelle tue mani. La fiction è andata in onda per ben due anni di seguito, l’ultima fino a pochi mesi fa e pare che abbia avuto un successo davvero strepitoso.

Grande amore per la moglie Cristina Marino

Luca è stato molto fortunato nel corso della sua vita, non soltanto da un punto di vista professionale. Anche nel suo privato, Luca è stato sicuramente fortunato ad aver trovato due donne che ha amato davvero tanto. Come abbiamo visto, in prime nozze è stato sposato con Myriam Catania, la nipote di Simona Izzo. Ad ogni modo, adesso è felicemente sposato con Cristina Marino che l’ha reso papà per la prima volta. I due appaiono spesso insieme e soprattutto molto felici, l’uno al fianco dell’altro.

Il regalo speciale dell’attore per la moglie, il post che lascia tutti senza parole

Nelle scorse ore, proprio lui, Luca ha pubblicato sul suo profilo uno scatto sul suo profilo Ufficiale Instagram. SI tratta di una foto in bianco e nero, molto elegante. I due, in questa foto, appaiono molto sorridenti, in totale relax. Nella didascalia si legge “Auguri amore mio. Festeggeremo per il resto della nostra vita”. Una dedica davvero speciale quella di Luca per la moglie. Insomma, un grandissimo regalo quello di Luca per la moglie, ovviamo un regalo effettivo per dimostrarle quanto la ami e quanto sia legata a lei. Tanti, tantissimi i cuoricini ed i like arrivati sotto al post anche da parte di diversi colleghi. Una tra tutte, Elena Sofia Ricci la quale ha commentato scrivendo “Belli insieme”.