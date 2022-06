Oggi è un altro giorno, Romina Power piange e dice: “Vorrei che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno è arrivata lei Romina Power. Quest’ultima come sappiamo è una nota cantante ma, anche l’ex moglie del cantante di Cellino San Marco Albano Carrisi. Sicuramente Romina non ha bisogno di alcuna presentazione visto che è stata una delle artiste più importanti del nostro paese ed è conosciuta anche a livello internazionale. Nel corso della puntata di oggi un altro giorno da Serena Bortone sembra che Romina abbia parlato tanto della sua vita privata e del suo lavoro. Ad un certo punto però la cantante pare che non sia riuscita a trattenere l’emozione e le lacrime. Ma per quale motivo?

Romina Power ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Sappiamo bene che la vita di Romina è stata parecchio intensa e ricca di gioie ma anche di tanti momenti di assoluta tristezza. Uno di questi è stato quello in cui la primogenita Ylenia Carrisi pare sia scomparsa facendo perdere completamente le sue tracce. Da quel momento sono trascorsi quasi 30 anni e di lei pare che non se ne sia saputo più nulla e questo è stato e continua ad essere fonte di grande dolore per Romina e per tutta la famiglia Carrisi. Ad ogni modo, di questo ovviamente Romina ne ha parlato nel corso della sua intervista rilasciata nel salotto di Serena Bortone.

La cantante si commuove nel parlare della sorella Taryn

Ad un certo punto, però come abbiamo già avuto modo di anticipare sembra che la cantante si sia commossa nel parlare della sorella Taryn con la quale pare avesse un ottimo rapporto. Quest’ultima è venuta a mancare a soli 66 anni poco tempo fa. A quel punto la conduttrice avrebbe chiesto a Romina dove secondo lei la sorella possa trovarsi visto che comunque la cantante crede nella reincarnazione.“Non so dove sia adesso ma vorrei che fosse ancora qua perché mi manca tantissimo: non c’è nessuno come lei”. Queste le parole della nota cantante pronunciate proprio con un nodo alla gola e con tanta emozione.

Romina parla della sorella “era buona, generosa…”

Romina ha continuato parlando di Karin, sottolineando come fosse stata una persona abbastanza buona ed anche generosa con un senso dell’umorismo e amante della natura ma anche degli animali.“Aveva sposato un nativo americano e lottava per la loro causa, lottava per gli animali.” queste ancora le parole di Romina Power.