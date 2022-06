Isola dei famosi, Lory Del Santo una furia contro i suoi compagni d’avventura “Non c’è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo sembra che abbia vissuto un’esperienza all’Isola dei famosi, piuttosto intensa. Sappiamo bene che è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality di Canale 5. I telespettatori hanno potuto vedere e capire bene quale fosse il suo temperamento in diverse occasioni. In realtà non si tratta della prima esperienza all’interno di un reality per lei, ma pare che questa volta Lory abbia deciso davvero di viverla appieno. Qualcosa di inaspettato è accaduto proprio nei giorni scorsi. Ma cosa?

Isola dei famosi, sull’Isola si festeggia il compleanno di Nick Luciani

Nel corso dell’ultima puntata del daytime del programma, pare che i telespettatori abbiano visto il compleanno del noto Nick Luciani. La produzione, infatti ha pensato bene di festeggiare il compleanno del naufrago facendo trovare soltanto 6 dolcetti sulla spiaggia da condividere, ovviamente poi con gli altri suoi compagni d’avventura. Sembra che il naufrago abbia immediatamente deciso di dare una dei dolcetti a Carmen Di Pietro, dicendo di non aver assolutamente nulla nei tuoi riguardi. Ricordiamo che infatti nei giorni scorsi, i due hanno avuto uno scontro piuttosto acceso.

Nick divide i pasticcini con gli altri naufraghi

“L’ho scelta per farle capire che nonostante mi abbia trattato male ci passo comunque sopra…”. Queste ancora le parole di Nick Luciani la cui scelta pare che ovviamente sia stata commentata da Lory Del Santo. Nel corso di un confessionale pare che la showgirl abbia fatto intendere il fatto che molti dei suoi compagni di avventura siano incoerenti.“Ieri sono andati contro di Nick solo perchè ha dato un consiglio bonario…E niente…Oggi tutti felici, tutti contenti…Bravo Nick…Non c’è coerenza…”. Lory avrebbe anche aggiunto, parlando di Nick.“Tu sei uno che giustamente merita di andare avanti fino alla fine…”



Il commento di Lory Del Santo sulla scelta dell’ex cugino di Campagna

La naufraga avrebbe poi avuto una discussione con Luca Daffrè.“ Approvo la tua scelta perchè hai scelto Marco che non stava bene…E’ come se tu avessi scelto me…”. Queste ancora le sue parole. Che i dolcini offerti da Nick possano finalmente eliminare ogni scaramuccia sull’Isola e far tornare l’armonia di un tempo? Non sappiamo effettivamente se sia una calma apparente e se i naufraghi nei prossimi giorni magari, troveranno un modo per far si che il naufrago finisca nuovamente al centro di una grande polemica.