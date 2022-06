I fatti vostri, Salvo Sottile diretto in chiusura programma: “Quando sono arrivato …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda l’ultima puntata del programma I Fatti Vostri nella giornata di ieri, venerdì 3 giugno. In realtà sono stati tanti i programmi soprattutto di cosa Rai che nella giornata di ieri hanno salutato i telespettatori almeno per questa stagione televisiva in attesa di tornare a settembre.

I Fatti vostri chiude i battenti per questa stagione, arrivederci alla prossima

Tra le trasmissioni che hanno chiuso i battenti per questa edizione c’è I fatti vostri, che va in onda tutti i giorni su Rai 2, ovvero I Fatti Vostri e che è seguita con tanto affetto da milioni di telespettatori giorno dopo giorno. Pare che a parlare sia stato proprio lui, Salvo Sottile il quale è stato affiancato come sempre da Anna Falchi. I due si sarebbero abbracciati e poi l’attrice avrebbe ringraziato Salvo ed il comitato Michele Guardì. Ciò che tutti i telespettatori hanno avuto modo di vedere è stata la commozione di Anna Falchi. La showgirl infatti, soprattutto sul finire della puntata è apparsa piuttosto commossa.

Grande commozione per Anna Falchi e Salvo Sottile

È stata effettivamente una puntata ricca di grande emozione anche per Salvo Sottile.“Quando ho iniziato a condurre I Fatti Vostri, non sapevo cosa avrei trovato. Ho bussato alle vostre porte piano piano e voi mi avete accolto”. Queste le parole dichiarate proprio da lui affiancato da una emozionata Anna Falchi. “Avete accolto tutti noi come una grande famiglia, seguendoci ogni giorno sempre più numerosi”. Queste ancora le sue parole, la quale avrebbe ancora aggiunto “Questa è diventata la trasmissione più vista di Rai2, grazie al vostro affetto e al vostro entusiasmo“. La nota attrice e showgirl avrebbe però continuato dicendo ancora “Se siamo riusciti a strapparvi un sorriso, a distrarvi e a farvi sentire meno soli, abbiamo buoni motivi per tornare a settembre”.

Appuntamento alla prossima stagione, prima puntata il 12 settembre

Nel salutare i telespettatori per questa stagione televisiva pare che la conduttrice abbia annunciato già data di inizio della prossima. La prima puntata andrà in onda il prossimo lunedì 12 settembre. Sul finire della puntata, quasi ai titoli di coda, entrambi hanno voluto ancora una volta ringraziare i telespettatori fissi che hanno assistito alle 187 puntate andate in onda in questa stagione.“Il ringraziamento più grande, comunque, va al pubblico da casa”. Queste le parole della conduttrice.