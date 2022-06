Oggi è un altro giorno, Serena Bortone chiude il programma e lancia una frecciatina al veleno …

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e che ha intrattenuto il pubblico italiano di Rai 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14. Ebbene, nella giornata di ieri venerdì 3 giugno è andata in onda l’ultima puntata del programma di Rai 1 che tornerà così a settembre ed è stata proprio la conduttrice a fare i saluti generali e ringraziare i telespettatori per averla seguita con tanto affetto. Pare che nel ringraziare tutti però, Serena abbia in qualche modo tirato una frecciatina. Ma a chi?

Oggi è un altro giorno, in onda l’ultima puntata adesso appuntamento alla prossima stagione

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nella giornata di ieri venerdì 3 giugno 2022 è andata in onda l’ultima puntata di Oggi è un’altro giorno. Si tratta del programma tanto popolare e seguito dai telespettatori di Rai 1 ovvero quello condotto da Serena Bortone. Quest’ultima, ovviamente ha voluto ringraziare tutti i telespettatori che in questi mesi hanno seguito il programma ma pare che ad un certo punto si sia tolta anche qualche sassolino dalle sue scarpe.

La conduttrice Serena Bortone nei saluti finali si toglie qualche sassolino dalle scarpe

“Oggi si chiude una stagione magnifica e faticosa e quando abbiamo cominciato due anni fa in pochi credevano in questo programma, ma ci teneva il direttore di Rai1 Stefano Coletta che ringrazio ancora una volta per aver scelto me per una fascia così orgogliosamente popolare”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice che è apparsa tra l’altro piuttosto emozionata. Ma non finisce qui visto che Serena ha anche aggiunto dell’altro.“Ci credevano donne e uomini che hanno scelto di intraprendere con me questo viaggio umano e professionale quando ancora eravamo in pieno periodo di Covid, insieme abbiamo imparato che nella vita si possono e si debbano prendere dei rischi”. Nell’ esprimere il suo punto di vista la conduttrice pare che si sia dovuta fermare anche diverse volte per la commozione.

I saluti di Serena

Poi ha ringraziato tutti a partire dagli autori a finire ai truccatori, autori e addetti ai costumi per esserle stati d’aiuto e vicini in questa stagione. Ovviamente un ringraziamento è andato anche a coloro che sono stati i suoi affetti stabili a cominciare da Memo Remigi a finire ad Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi e Jessica Morlacchi.