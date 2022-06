Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan scrive un post per ricordarlo e Rita Dalla Chiesa commenta

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori più amati della televisione italiana e su questo non c’è alcun dubbio. Purtroppo il conduttore è venuto a mancare un pò di tempo fa, dopo aver lottato contro un tumore al cervello piuttosto aggressivo che lo ha condotto alla morte. Nel momento in cui purtroppo il conduttore è venuto a mancare, in tanto hanno pianto per la sua morte, a partire da amici e colleghi a finire ai tantissimi fan. La sua carriera è stata costellata da tantissimi successi e Fabrizio ha trovato il modo di farsi amare dai telespettatori che lo hanno sempre seguito con tanto affetto. In queste ore a ricordarlo sui social, è stata proprio la moglie Carlotta Mantovan, la quale ha condiviso un post che ha fatto emozionare tutti quanti.

Fabrizio Frizzi, il conduttore sempre nel cuore nella mente di tutti noi

Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori più amati di sempre della televisione italiana e su questo pare che non ci sia alcun dubbio. E’ venuto a mancare, dopo aver lottato come un guerriero contro un brutto male che purtroppo alla fine ha avuto la meglio su di lui. A soffrire più di tutti per la morte del noto conduttore è stata sicuramente lei, Carlotta Mantovan la moglie di Fabrizio. Quest’ultima, nonostante siano trascorsi alcuni anni dalla morte del marito, continua a sentirne la mancanza e proprio nelle scorse ore ha voluto dedicargli un post su Instagram, che ha commosso tutti quanti.

Il dolce e commovente ricordo della moglie Carlotta Mantovan



I due si sono tanto amati e dopo aver condiviso il loro amore per diverso tempo, poi nel 2014 si sono sposati. Dopo pochi anni dalle nozze, Frizzi è venuto a mancare, causando tanto dolore in Carlotta. Ovviamente a soffrire tanto è stata anche la figlia Stella. Tornando alla dedica di Carlotta, si tratta di una foto che la stessa ha pubblicato, dove si vede la figlia a riva al mare con lo sfondo che apparentemente non ha una fine. Nella didascalia, Carlotta sembra aver scritto “Verso l’infinito e oltre”. Per chi non lo sapesse, si tratta di una frase che pare appartenga proprio al conduttore e che ha pronunciato in Toy Story, dove ha dato la voce allo sceriffo Woody.

Il commento di Rita Dalla Chiesa

Tanti, tantissimi i commenti arrivati sotto al post, uno di questi quello di Rita Dalla Chiesa che come sappiamo è stata in passato sposata con Fabrizio e con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto per tutta la vita. “Che meraviglia. Carlotta con l’infinito davanti”. Queste le parole di Rita.