Oggi è un altro giorno, Insinna non vuole rispondere ad una domanda della Bortone, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Insinna, celebre conduttore televisivo, è stato di recente ospite del noto programma televisivo Oggi è un altro giorno. Nel corso dell’intervista ha avuto modo di parlare della sua carriera e dell’ultimo suoi libro ovvero ‘Il gatto del Papa’. Ad un certo punto però la conduttrice ha rivolto al collega una domanda alla quale quest’ultimo ha deciso di non rispondere. Ma esattamente, di che domanda stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Flavio Insinna ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Ogni puntata di Oggi è un altro giorno, celebre programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, è diversa dall’altra. Tanti sono gli ospiti che sono soliti susseguirsi all’interno del noto studio televisivo e tra questi anche Flavio Insinna. Il celebre conduttore televisivo è stato ospite di Serena Bortone alla quale ha rilasciato una lunga intervista. Ad un certo punto però la conduttrice ha rivolto al collega una particolare domanda sulla sua vita privata, domanda alla quale Insinna non ha risposto cambiando argomento.

La domanda di Serena Bortone alla quale Insinna non ha risposto

“Di te chi si prende cura?”, è stata questa nello specifico la domanda che Serena Bortone ha rivolto al famoso collega suo ospite. Insinna però ha preferito non rispondere, anzi al contrario ha tentato di farlo in modo simpatico rispondendo “La Rai“. Serena Bortone a questo punto ha proseguito “Si, anche qualcun altro”. Affermazione questa alla quale il conduttore ha risposto “Si no, certo si”. La conduttrice dopo aver capito l’intenzione del collega di non rispondere seriamente alla sua domanda ha quindi tentato di cambiare argomento ma ecco che Insinna ha invece chiesto alla collega di metterlo in imbarazzo. Richiesta che la conduttrice non ha accolto ed infatti ha deciso di mandare in onda un videomessaggio registrato, per Insinna, dalla bellissima attrice Claudia Gerini.

Il commento di Flavio Insinna sulla sua vita privata

Insinna dopo aver ascoltato il videomessaggio realizzato per lui dalla collega e amica ecco che è tornato a commentare la domanda che in precedenza gli era stata rivolta da Serena Bortone. “Scusa, posso dire una cosa? Certo che c’è chi si prende cura di me a casa. E’ che poeticamente parlando, l’amore resta grande meno ne parli. Ognuno fa quello che vuole della propria vita, social o cose, per carità. Ho il terrore di parlarne, come fosse un cristallo che appena ne parli si rompe”, sono state queste di preciso le parole espresse dal conduttore. Serena Bortone ha invece voluto chiarire che la sua intenzione non era quella di far riferimento esclusivamente ad una presunta fidanzata. La conduttrice ha infatti chiarito che Insinna avrebbe anche potuto semplicemente rispondere che a prendersi cura di lui sono ad esempio gli amici.