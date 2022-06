Carolyn Smith senza freni su Milly Carlucci: “E’ stata lei  a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono e amano Carolyn Smith, celebre ballerina e coreografa particolarmente nota al pubblico anche per essere da ormai tanti anni la presidente della giuria di Ballando con le Stelle. La Smith da diverso tempo si trova a dover lottare contro un tumore a proposito del quale si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv. Intervista nel corso della quale ha anche espresso delle bellissime parole nei confronti della conduttrice Milly Carlucci a proposito della quale ha fatto anche delle importanti rivelazioni.

Le belle parole di Carolyn Smith per Milly Carlucci

Carolyn Smith nel corso degli anni è riuscita ad entrare sempre più nel cuore delle persone per la sua simpatia e professionalità. La nota coreografa purtroppo ormai da qualche anno si trova a dover fare i conti con un brutto tumore contro il quale ha lottato e continua a lottare con molta forza. E proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv ecco che la conduttrice ha colto l’occasione per fare delle rivelazioni importanti su Milly Carlucci. Quest’ultima sembrerebbe esserle stata molto vicina nel momento in cui ha scoperto della malattia. “Tra di noi in questi anni è nata una bellissima amicizia. Mi è sempre molto vicina anche nel mio percorso oncologico, perché è stata lei a trovarmi l’équipe medica che mi segue. È una donna fantastica“, queste le parole espresse dalla nota coreografa.

Carolyn Smith possibile concorrente de Il Cantante Mascherato?

Carolyn Smith da tanti anni svolge il ruolo di presidente di giuria in uno dei più famosi programmi Rai ovvero Ballando con le stelle. Molti sono però coloro che in più occasioni si sono domandati se potrebbe prendere parte, come concorrente, ad un altro programma Rai condotto sempre da Milly Carlucci ovvero Il Cantante Mascherato. Una curiosità questa che la Smith ha voluto soddisfare proprio nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo Tv. “No… già sudo di mio per cui non oso immaginare sotto quelle maschere e quei costumi…penso che diventerei claustrofobica!”. Sono state queste di preciso le parole espresse dalla nota coreografa che ha quindi assolutamente escluso una sua probabile partecipazione al programma in questione.

La rivelazione sulla vita privata

Carolyn Smith ha poi concluso la sua lunga intervista parlando del rapporto con il marito Ernesto Michielotto con il quale si prepara a festeggiare il 25esimo anniversario di matrimonio. A proposito del rapporto che li lega ecco che la Smith ha rivelato “Noi siamo come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Litighiamo e poi facciamo pace così non conosciamo la noia. Scherzi a parte anche quando ci scontriamo poi troviamo sempre un punto d’incontro. Il nostro rapporto si basa sulla reciproca fiducia.”