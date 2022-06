Sonia Bruganelli, le parole di Manila Nazzaro su di lei lasciano tuti interdetti: “Ora mi ha capita …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello vip 6, ovviamente non come concorrente ma come opinionista. E’ rivestito per diversi mesi questo ruolo al fianco di Adriana Volpe, con la quale ha avuto diversi battibecchi sia in puntata che fuori. Ad ogni modo, sappiamo bene che Sonia ha avuto modo di poter dimostrare il suo bel caratterino in questi mesi e si è sempre esposta a 360° sui vari concorrenti. Nelle scorse ore, a parlare di lei è stata Manila Nazzaro la quale ha rilasciato un’importante intervista al settimanale Nuovo. Ma cosa ha dichiarato? Ebbene, sembra che l’ex gieffina così abbia parlato della sua vita privata così come dei suoi progetti non soltanto lavorativi ma anche sentimentali. Ecco le parole dell’ex Miss Italia.

Manila Nazzaro, intervista al settimanale Nuovo ecco le sue parole

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande fratello vp 6. Sappiamo bene che Manila si è esposta ed ha vissuto a pieno la sua esperienza al Gf vip e adesso sembra aver rilasciato un’intervista parlando anche del reality. Pare che nel corso di questa chiacchierata, ad un certo punto, la giornalista pare abbia voluto sottolineare il fatto che in questo periodo ci sono state state tante polemiche per una foto che è spuntata e che vede la stessa Manila proprio insieme all’ex opinionista Sonia Bruganelli.

L’ex Miss Italia racconta cosa è accaduto dopo il Gf vip

L’ex Miss Italia così, avrebbe confessato come dopo il reality sostanzialmente l’ex opinionista abbia avuto modo di leggere il suo libro autobiografico e cambiare idea su di lei.“Dopo aver letto il mio racconto ha capito perchè sono così accondiscendente, perchè mi lascio scivolare addosso le cattiverie…”. Queste le parole di Manila, dichiarate nel corso dell’intervista. Ad ogni modo, sembra che l’ex Miss Italia abbia parlato ancora della sua esperienza al Grande fratello e del rapporto piuttosto turbolento con Katia Ricciarelli.“Mi ha detto che sarei tornata nel dimenticatoio, perchè io non sono nessuno…Sono parole che feriscono più lei di me…”. Queste le parole dell’ex gieffina.

La stoccata riguardo il compagno

E sulla sua vita privata? Ebbene, Manila Nazzaro sembra aver rivelato alla giornalista che il compagno, Lorenzo Amoruso, adesso che ha ottenuto il divorzio dalla moglie, sostanzialmente ha smesso di parlare di matrimonio. “Da quando ho ottenuto il divorzio, non ne parla più…Quel che sarà, sarà…”.