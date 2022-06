Storie Italiane, Eleonora Daniele in chiusura di trasmissione, con le lacrime agli occhi dice: “Devi farcela, siamo con te”

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele è la conduttrice di Storie italiane, ovvero una dei programmi più amati di Rai 1. Ebbene, sembra che nel corso della puntata che è andata in onda ieri venerdì 3 giugno sia accaduto improvvisamente qualcosa che ha lasciato un po’ tutti senza parole. La conduttrice, infatti ad un certo punto sul finire della puntata si sarebbe lasciata andare ad un pianto liberatorio. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.



Eleonora Daniele, puntata speciale di Storie italiane



Eleonora Daniele è una conduttrice, la quale sicuramente ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo tanti anni fa quando ha preso parte al Grande Fratello, una delle primissime edizioni dei Reality. Da quel momento è iniziata la sua ascesa nel mondo della televisione ed è diventata oggi una conduttrice di grande successo. Conduce da un po’ di tempo una trasmissione che si intitola storie Italiane dove spesso ospita personaggi noti del mondo dello spettacolo. La sua è una trasmissione davvero molto interessante e molto seguita dai telespettatori.



La conduttrice non riesce a trattenere l’emozione e le lacrime



Nel corso della puntata andata in onda ieri, venerdì 3 giugno, sembra che sia accaduto qualcosa che ha lasciato un po’ tutti di stucco. Sul finire infatti della puntata, dopo i saluti ed i ringraziamenti a tutta l’equipe, la Daniele pare che non sia riuscita a trattenere l’emozione e le lacrime. Non soltanto Eleonora pare fosse commossa per il semplice fatto che si trattava dell’ultima puntata di questa stagione, in vista di un ritorno a settembre, ma pare che ci fosse anche dell’altro.



Un messaggio per “Alessandro”, chi è quest’ultimo?



“Voglio mandare un abbraccio particolare al nostro Alessandro…”. Questo quanto dichiarato ancora da Eleonora Daniele che si è fermata per un po’ e poi ha ripreso aggiungendo dell’altro. “Ce la devi fare, siamo tutti con te!”. Questo quanto aggiunto della nota conduttrice. In molti si sono chiesti chi fosse Alessandro, ma in realtà non sembra che questo sia stato svelato dalla Daniele. In molti hanno pensato che si possa trattare di un collaboratore del programma che molto probabilmente sta attraversando un brutto momento.