Tu Si Que Vales, brutto incidente per Gerry Scotti, la Ferilli responsabile, cosa accade dopo

Sabrina Ferilli nel corso dell’ultima puntata di Tu Si Que Vales è stata protagonista di uno scherzo che ha coinvolto anche altri due giurati della trasmissione ovvero Gerry Scotti e Maria De Filippi.

Una nuova e divertente puntata di Tu Si Que Vales è andata in onda nella serata di ieri, sabato 15 ottobre 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un simpaticissimo scherzo che ancora una volta ha visto protagonista Sabrina Ferilli.

Gerry Scotti si fa male a Tu si Que Vales?

Così come ogni sabato ecco che anche nella giornata di ieri, sabato 15 ottobre, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con Tu Si Que Vales. Diversi i concorrenti che ancora una volta hanno preso parte alla trasmissione per mostrare il proprio talento oppure semplicemente per intrattenere e divertire i telespettatori. E, così come spesso accade, non sono mancati nemmeno gli scherzi. Uno di questi ha visto protagonista un giovane di nome Davide Spada che una volta arrivato sul palco si è presentato ai giudici e al pubblico come illusionista, mentalista e prestigiatore. Il giovane ha proposto un gioco molto particolare e per farlo ha coinvolto Gerry Scotti, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Nello specifico ha portato sul palco un tavolo con cinque sacchetti affermando che sotto uno di questi era nascosto un chiodo e solo utilizzando la forza del pensiero bisognava evitare di scegliere il sacchetto sbagliato. Nello specifico la De Filippi e Scotti dovevano solamente schiacciare il sacchetto con la mano mentre invece ad avere la responsabilità di scegliere il sacchetto è stata la Ferilli. Proprio alla fine del gioco la scelta dell’attrice romana si è rivelata errata e Gerry Scotti dopo aver schiacciato il sacchetto indicato dall’attrice è scappato dietro le quinte affermando di sentire molto dolore.

Sabrina Ferilli vittima di uno scherzo

Sofferente e dolorante, così è apparso Gerry Scotti al pubblico e alla stessa Sabrina Ferilli che fin da subito si è mostrata abbastanza preoccupata. Il noto conduttore è quindi corso dietro le quinte dove, con la mano fasciata, ha chiesto l’intervento di un medico mentre invece gli altri giurati della trasmissione si divertivano ad accusare la Ferilli di essere stata lei la causa del dolore di Scotti. La De Filippi sorridente cercava di distrarre l’attrice che non avendo capito di essere vittima di uno scherzo è apparsa davvero molto preoccupata.

La reazione della celebre attrice romana

Poco dopo Sabrina Ferilli ha scoperto di essere stata vittima di un brutto scherzo e non ha reagito per nulla bene. L’attrice è apparsa infatti molto arrabbiata, soprattutto con la De Filippi alla quale è legata da una profonda e vera amicizia. Le due donne infatti anche in questa occasione si sono scambiate una serie di frecciatine che hanno tanto divertito i telespettatori.