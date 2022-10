Ballando, Roberta Capua diretta: “Cosa succede in quel programma”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Capua nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo ha rivelato di avere il sogno nel cassetto di partecipare a Ballando con le Stelle, e ha anche colto l’occasione per rivolgersi direttamente a Milly Carlucci.

Una lunga intervista al settimanale Nuovo è stata quella rilasciata da Roberta Capua. Intervista nel corso della quale la celebre conduttrice ha colto l’occasione per svelare il suo sogno nel cassetto e allo stesso tempo fare una particolare richiesta ad una collega. Ma esattamente, di chi stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il sogno nel cassetto di Roberta Capua

Tutti conoscono Roberta Capua considerata anche una delle più apprezzate conduttrici televisive italiane. Proprio quest’ultima ha di recente rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo e tra i vari argomenti affrontati ha anche colto l’occasione, in seguito ad una domanda posta dalla giornalista, di svelare quello che per lei è il suo sogno nel cassetto. Nello specifico la giornalista ha chiesto alla Capua se sarebbe disposta a partecipare ad un talent show. Domanda alla quale la conduttrice ha risposto con molta sincerità affermando di avere il sogno di partecipare a Ballando con le Stelle.

Le parole della conduttrice e la richiesta rivolta a Milly Carlucci

“Si, mi piace moltissimo Ballando con le stelle, perchè bisogna mettersi in gioco sino in fondo e imparare qualcosa di nuovo…Quindi cara Milly prendimi in considerazione…”, sono state queste nello specifico le parole espresse dalla conduttrice nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo. Alla domanda della giornalista che le ha poi domandato se tra i suoi sogni vi sarebbe anche quello di condurre un game show ecco che la Capua ha risposto di si affermando che le piacerebbe condurre un quiz in particolare nella fascia preserale, solitamente affidata a conduttori uomini. A questo punto ha poi colto l’occasione per parlare della possibilità data, da La 7, alla collega Caterina Balivo alla quale ha voluto rivolgere il suo pensiero affermando di tifare per lei.

La risposta della Capua sulla probabile partecipazione al Grande Fratello Vip

Sempre nel corso della stessa intervista la giornalista di Nuovo ha domandato alla Capua se le piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di uno dei reality show più seguiti di Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Molti sono coloro che desiderano partecipare a tale reality ed entrare quindi a far parte della casa più spiata d’Italia. Tra quelli che invece non desiderano farlo vi troviamo proprio Roberta Capua che alla domanda della giornalista ha risposto di non poterlo fare precisando inoltre “per me è un vero e proprio tabù“.