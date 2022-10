Unomattina, gelo tra Tiberio Timperi e Monica Setta, lei lascia lo studio

0 SHARES Condividi Tweet

Monica Setta fa infuriare il collega Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia. Cosa è accaduto nel corso dell’ultima puntata?

E’ ancora gelo tra Monica Setta e Tiberio Timperi, ovvero i due conduttori di Unomattina in famiglia. I due, in diverse occasioni hanno mostrato davvero di non sopportarsi e spesso sono volate delle frecciatine, per lo più da parte di Tiberio nei confronti della Setta. Soltanto qualche mese fa, era stato proprio lui, Timperi a dare della raccomandata alla sua collega. Nel corso della puntata di ieri, è accaduto qualcosa di simile, in diretta tv, proprio nel momento dei saluti finali. La tensione è stata più che palese. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Unomattina in famiglia, continua la tensione tra Monica Setta e Tiberio Timperi

Da tempo ormai vanno avanti queste tensioni tra i due conduttori di Unomattina in famiglia. Ebbene, come già abbiamo anticipato, già qualche mese fa era accaduto che Tiberio parlando di Monica le avesse dato della raccomandata, lasciando tutti completamente senza parole. Ebbene, nel corso dell’ultima puntata di UnoMattinainfamiglia è accaduto qualcosa di simile. Sembra che sul finire della puntata, proprio ai saluti finali, sia stata però Monica abbia dato appuntamento ai telespettatori in modo particolare.

Le parole di Monica in puntata, i saluti particolari

“Voi fate tutto da soli io dò l’appuntamento alla prossima settimana”. Queste le parole di Monica che ha approfittato di una pausa di Tiberio e di Ingrid Muccitelli. “Allora un bacio affettuoso e buona domenica a tutti. A che ora?”. Alla domanda, nessuno ha risposto, tanto che la Setta ha continuato dicendo “Niente. Alle 8“. La cosa più imbarazzante è stata però l’abbandono di Monica dello studio in netto anticipo. La conduttrice è andata via lasciando in studio i suoi colleghi.

Monica conferma la tensione con il collega

Che i due non andassero d’accordo lo sapevamo già ed era stata la stessa Monica a confermarlo nel corso di un’intervista recente. “Io e lui non siamo mai diventati amici, però va detto che in televisione si lavora e non si organizzano pranzi o pic nic a telecamere spente. Detto questo penso che lui sia un bravo professionista. Molti mi hanno chiesto se ho fatto bene la ‘causa’ Tiberio Timperi, visto che l’ex direttrice di Rai Uno non l’avrebbe voluto a UnoMattina nel 2019″.