Monica Setta risponde alle continue frecciatine di Timperi con un’affermazione che piace a tutti

Monica Setta e Tiberio Timperi non vanno proprio d’accordo e questo non è un mistero ormai. Adesso però, la conduttrice ha voluto rispondere e lo ha fatto con grande stile.

Continua il botta e risposta tra Monica Setta e Tiberio Timperi, i due conduttori di Unomattina in famiglia che conducono insieme il programma che va in onda su Rai 2, esattamente dal 2019. Tra di loro purtroppo le cose non vanno molto bene e questo è evidente a tutti i telespettatori fedeli del programma, che non si perdono neppure una puntata. Ebbene, è evidente che tra i due non ci sia una grande complicità ed una grande sintonia ed infatti molto spesso finiscono per lanciarsi delle vere e proprie frecciatine e stoccate. Lo stesso è accaduto proprio nei giorni scorsi.

Botta e risposta tra Monica Setta e Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia

Ebbene si, continua il botta e risposta tra Monica Setta e Tiberio Timperi, i due conduttori di Unomattina in famiglia che insieme conducono il programma dal 2019. Sembra proprio che nel corso della scorsa puntata andata in onda giovedì, Monica Setta ha deciso di replicare all’ennesima frecciatina del collega. Di questo loro rapporto ne aveva parlato la stessa Monica nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Dipiù tv.

Tiberio Timperi e Monica, nessun rapporto oltre il lavoro

In realtà, la conduttrice era stata molto diplomatica nel dire che su Tiberio poteva solo dire che professionalmente è da stimare e che per il resto, ognuno ha il proprio carattere e non ci si può fare nulla. Insomma, con queste parole la conduttrice ha voluto smorzare ogni tipo di polemica ed evitare di alimentare qualcosa che sicuramente non avrebbe fatto bene a nessuno dei due, ne tantomeno al programma. I due lavorano insieme, ma al di fuori dallo studio non hanno alcun tipo di contatto, lei non ha nemmeno il numero di telefono del collega.

La rivelazione inedita di Monica

Nel corso dell’intervista però, Monica ha svelato un dettaglio piuttosto curioso, ovvero il fatto che sia stato proprio lui Tiberio a volerla per il programma di Rai 2. Sicuramente il conduttore ha visto bene, perchè la presenza di Monica per il programma è stato un valore aggiuntivo.