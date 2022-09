Ilary Blasi, parla la sorella di Cristiano Iovino e lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi ha tradito Francesco Totti con Cristiano Iovino? Nonostante la smentita si continua a parlare di lui. Adesso a rompere il silenzio è stata Veronica, la sorella del personal trainer.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti inevitabilmente ha avuto delle ripercussioni su altre persone che sono finite in mezzo alla vicenda. Uno tra tutti Cristiano Iovino che è stato identificato nelle scorse settimane, come il possibile amante della conduttrice. Nonostante le smentite, si continua a parlare di lui come dell’uomo con cui Ilary, avrebbe tradito l’ex marito. Ebbene, adesso a parlare è stata la sorella di Cristiano Iovino, la quale ha dichiarato che il fratello non vive più. Ma cosa ha raccontato nello specifico la donna?

Ilary Blasi e Francesco Totti, la fine del loro matrimonio e le conseguenze sugli altri

Si tanto parlato in questi mesi di Ilary Blasi e di Francesco Totti per via della loro separazione. Ebbene, pare che ad un certo punto si sia parlato di Cristiano Iovino, come di colui che si dice possa essere stato l’amante della conduttrice. Nonostante siano arrivate delle smentite, anche da parte dello stesso Cristiano, il giovane continua ad essere tirato in ballo. Il personal trainer ha solo detto di avere un rapporto di amicizia con Ilary, visto che hanno degli amici in comune, tra cui la stessa manager di Ilary. Nonostante questo, però, si continua a ripetere sempre le stesse cose.

Veronica Iovino parla del fratello Cristiano e di come la sua vita sia cambiata

In queste ore a parlare è stata lei, la sorella di Cristiano Iovino, Veronica e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Dipiù. Stando a quanto riferito dalla stessa Veronica, nel corso di un’intervista, dal momento in cui Cristiano è stato additato come la causa della fine del matrimonio tra Totti e Ilary, suo fratello ha paura di andare in giro in Italia e per questo è stato all’estero ed è tornato solo da pochi giorni. Ad ogni modo, visto quello che ancora accade e che si dice, ha deciso di ripartire. Cristiano avrebbe riferito alla sorella di essere parecchio provato, di soffrire tanto per questa situazione che si è venuta a creare perché si sente bersagliato e dice di non meritarlo.

Le parole della sorella del personal trainer

Veronica ha aggiunto ancora che fortunatamente questa vicenda non ha avuto ripercussioni sulla vita professionale del fratello, ma ciò non toglie che sta soffrendo parecchio lo stesso. “Ripercussioni a livello lavorativo non ne ha avute. Anzi, finire al centro di una storia del genere gli ha fatto un po’ di pubblicità. È a livello personale che sta soffrendo”, queste ancora le parole della sorella maggiore di Iovino. La stessa ha precisato che sicuramente passare per il rovina famiglie non fa piacere a nessuno.