Mattino 5, Francesco Vecchi durissimo con Tommaso Zorzi e lui risponde a tono

A Mattino 4 ha parlato Francesco Vecchi il quale ha tirato in ballo lui, Tommaso Zorzi per aver rilasciato delle dichiarazioni dopo le elezioni politiche.

A Mattino 5 si è tornati a parlare di Tommaso Zorzi, colui che ha vinto il Grande fratello vip qualche anno fa e che da quel momento ha avuto un successo strepitoso. Il noto influencer, nelle scorse ore ha commentato alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Francesco Vecchi nel corso della puntata e lo ha fatto attraverso delle Instagram stories. Ma che cosa ha dichiarato il conduttore del programma di Canale 5 che va in onda tutte le mattine, condotto da Francesco Vecchi appunto e Federica Panicucci? Una cosa è certa, ovvero che tra i due c’è stato un botta e risposta, seppur a distanza.

Mattino 5, Francesco Vecchi cita Tommaso Zorzi

Francesco Vecchi, il conduttore di Mattino 5 nei giorni scorsi pare che si sia lasciato andare a delle frecciatine piuttosto velenose nei confronti di Tommaso Zorzi, l’ex vincitore del Grande fratello vip. Quest’ultimo, come tutti sappiamo, non è rimasto a guardare ed ha risposto a tono, attraverso delle Instagram stories. Il tutto ha avuto inizio da una clip che Tommaso nelle scorse ore ha condiviso su Instagram. Si tratta di un video pubblicato in seguito alle Elezioni politiche 2022, dove dice che “Sapete chi è una donna, è una made ed è cristiana? Ci pensavo ora: Annamaria Franzoni”. Queste le parole di Tommaso, che ovviamente si riferiva a Giorgia Meloni e alle parole da lei dichiarate un pò di tempo fa, che sono anche diventate un tormentone sui social.

La frecciatina di Zorzi al conduttore attraverso un post su Instagram

Ad ogni modo, Tommaso ha tirato in ballo una donna che è stata protagonista di un caso di cronaca nera, ovvero colei che è stata accusata di aver ucciso il figlio Samuele. Ovviamente l’influecer ha fatto ironia, ma la sua battuta è stata commentata da Francesco Vecchi che ha utilizzato delle parole abbastanza dure, dicendo che il suo intento era quello di non commentare le frasi di Zorzi perchè “non sono commentabili” . Poi il conduttore avrebbe aggiunto che un conto è parlare di politica, mentre un altro conto è fare un paragone con un’assassina. Tommaso Zorzi non poteva non commentare e lo ha fatto attraverso il suo Instagram.

Botta e risposta, poi l’influencer fa dietro front

Tommaso, senza fare nomi e cognomi, ma è chiaro che si riferisse a lui ha detto che il suo intento era quello di sottolineare come l’essere una madre, donna e cristiana non è sinonimo di nulla e che forse il giornalista e conduttore ha strumentalizzato le sue parole, aggiungendo come questo sarebbe davvero molto grave. “Vogliamo dire che ho usato un’iperbole? Diciamolo. Ma da lì a travisare completamente il messaggio ce ne vuole. Un pò per questo moralismo all’italiana…”. Queste ancora le sue parole che in qualche modo ha voluto fare un mea culpa, senza però negare che forse il conduttore abbia esagerato.