Stefano De Martino, in un video di Belen come non lo si era mai visto

Stefano De Martino è apparso piuttosto infastidito dalla suocera. Nel video che ha pubblicato Belen si vede la sua insofferenza.

Stefano De Martino ormai è ufficialmente tornato ad essere il marito di Belen, ovviamente non da un punto di vista legale. I due sono tornati insieme già da diversi mesi e non si nascondono più, neppure sui social dove condividono spesso dei post dove si mostrano insieme e super innamorati. Come già accadeva prima, molto spesso insieme a loro c’è la famiglia della showgirl argentina. Nelle scorse ore, Belen ha pubblicato un video dove appare Stefano è apparso piuttosto infastidito. Ma da cosa o da chi? A quanto pare dalla suocera, la signora Veronica. Ma cosa è accaduto?

Stefano De Martino nella Instagram stories di Belen

Stefano De Martino è stato il protagonista della storia di Belen, dove in realtà è apparsa anche la suocera. La showgirl argentina ha pubblicato diverse Instagram stories, girate in occasione di una cena che la stessa ha fatto con la sua famiglia, Stefano, i genitori e la sorella Cecilia insieme a Ignazio Moser. In realtà, Belen con questo video ha voluto riprendere un simpatico siparietto che si è venuto a creare a tavola, tra Stefano e la madre, Veronica. Tuttavia, questo video ha tanto divertito i presenti e di conseguenza anche tutti i follower.

L’ex ballerino contrariato dal comportamento della suocera?

Nel video, nello specifico si vede la Cozzani con il telefono in mano sulla tavola, molto probabilmente voleva solo riprendere la tavola ma lo ha fatto in modo goffo e questo ha scatenato le risate dei suoi figli e generi, oltre che del marito. Stefano però, è apparso contrariato più sorridente. I follower hanno notato una certa insofferenza nei confronti della Cozzani. Non si capisce se non abbia apprezzato il gesto della suocera o se proprio c’è una mancanza di sopportazione nei confronti della suocera.

I fan notato insofferenza

Sta di fatto che l’ex ballerino è apparso con le mani sul volto, mentre ridacchia seppur sotto i baffi. Belen, avendo notato questa insofferenza, avrebbe chiesto come fosse andata la settimana, dicendo se fosse stata parecchio impegnativa ed a quel punto Stefano non ha potuto non annuire tra piccoli sorrisi. In passato già si era vociferato che tra i due, Stefano e la suocera, non ci fosse un bel rapporto.