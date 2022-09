Patrizia Rossetti tradita, la frase di Orietta Berti che nessuno si aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

Patrizia Rossetti ha parlato del tradimento del suo ex marito e lo ha fatto in diretta al Grande fratello vip. La reazione di Orietta Berti è stata del tutto inaspettata.

Patrizia Rossetti è stata tradita dal suo ex e di questo ne ha parlato la stessa all’interno del programma cui sta prendendo parte, ovvero il Grande fratello vip. Già nei giorni scorsi la donna aveva parlato di questa vicenda piuttosto dolorosa per la sua vita e adesso è tornata a farlo nel corso dell’ultima puntata che è andata in onda nella serata di giovedì. Patrizia ha così parlato ancora una volta del tradimento avvenuto da parte del suo ex marito e si è lasciata andare ad uno sfogo.

Patrizia Rossetti al Grande fratello vip, la confessione inaspettata

Patrizia Rossetti è stata tradita dal suo ex marito e pare che non ne abbia fatto mistero in questi giorni di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. La conduttrice ha voluto parlare e sfogarsi circa la fine del suo matrimonio, dicendo di essersi resa conto ad un certo punto di essere in tre. La regina delle televendite pare che nel corso del suo intervento abbia spiegato come ad un certo punto ha pensato che si trattasse di una sbandata, un qualcosa che forse nemmeno lui aveva capito, ma poi invece si è resa conto che erano in tre e questa cosa ovviamente non le è piaciuta. Così, Patrizia dice di aver affrontato sia il marito che l’amante.

Alfonso parla a Patrizia

Parlando con i suo compagni d’avventura, poi, la gieffina ha confessato di non aver avuto altri uomini da quando ha divorziato dall’ex marito. Ha raccontato ancora la sua storia, ovvero di essersi sposata non molto giovane, di aver vissuto insieme i primi sette anni e di aver pensato che potesse andare diversamente, invece, l’ha beccato, perdonato due volte sperando che potesse riconoscere lo sbaglio. A quel punto Alfonso Signorini le ha detto che è facilmente individuabile sul suo volto il fatto che sia una donna fiera di se e fragile, abituata sostanzialmente a contare solo su stessa stessa.

Orietta Berti commenta la dichiarazione di Patrizia

Tuttavia, la Rossetti ha aggiunto di aver potuto contare sulla madre. La conduttrice è apparsa parecchio commossa e tra le lacrime ha spiegato come sia passata sopra ad un tradimento e di averlo perdonato ma fino ad un certo punto. A commentare lei, Orietta Berti la quale ha sottolineato il fatto che a parer suo Orietta è una donna forte. “E’ una donna forte, se avessi saputo che il mio Osvaldo mi avesse tradita l’avrei perdonato, è importante per una donna che sta nell’età matura avere una persona accanto, io come adesso anche la quarta volta lo perdonerei, certo il rispetto è tutto”.