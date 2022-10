Amici, Maria De Filippi una furia contro la Celentano: “Questo non lo puoi fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Amici, nella giornata di ieri, si sono vissuti attimi di imbarazzo. Maria è intervenuta per bloccare la Celentano. “Ci arrestano”, ma cosa è accaduto?

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il programma tanto amato che va in onda tutte le domeniche. Nel corso della puntata andata in onda ieri, si sono svolti vari compiti. Ovviamente no poteva mancare quello dato dalla Celentano, che si è rivelato il più particolare ed anche il più pesante. Ad un certo punto, è intervenuta la stessa Maria De Filippi. Ma cosa è accaduto?

Alessandra Celentano ad Amici 22 mette in difficoltà un giovane allievo

Nel corso della giornata di ieri, domenica 16 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Amici 22 e sembra che siano stati diversi i compiti svolti da diversi allievi. La Celentano, come sempre, è stata la maestra che ne ha dati più in assoluto. Nello specifico, la professoressa di ballo ha messo alle strette Samuel e Maddalena, che entrambi sono allievi di Raimondo Todaro e Emanuel Lo.

La Celentano fa una domanda scomoda all’allievo ma interviene Maria

Ad esibirsi per primo è stato Samuel il quale ha affrontato una prova davvero difficilissima, ovvero una coreografia di tecnica che è stata eseguita dal professionista Michele. Una volta terminata l’esibizione, Alessandra seppur non ha fatto dei complimenti all’allievo, ha comunque sottolineato l’impegno che il giovane ha dimostrato. La maestra però, ha ribadito il fatto che l’allievo abbia uno scarso livello nella tecnica classica. A tal riguardo, la Celentano avrebbe chiesto all’allievo il motivo per cui non fa più ore di danza classica. Molti le hanno risposto dicendo che essendo minorenne, il giovane non può fare più di quello che fa, tuttavia la maestra pare che continuasse ad insistere. E’ dovuta così intervenire Maria De Filippi che le ha detto “Non possiamo andare contro la legge Ale, ci arrestano”.

Maria rincuora il giovane ballerino

Sembra che Maria abbia mostrato anche un pò di imbarazzo, visto che la Celentano avrebbe dovuto saperle queste cose e non fare, dunque, neppure la domanda. Momenti di imbarazzo anche nel momento in cui Alessandra ha chiamato Samuel per fargli fare il compito, molto difficile e non di certo nelle sue corde. “Era impensabile che tu ci riuscissi. Però sei stato bravo a provare a farlo”. Queste le parole di Maria che ha così rincuorato il giovane allievo.