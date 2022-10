Non sono una signora, il nuovo show di Alba Parietti nella bufera: “Cosa sembra”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra coloro che hanno commentato il nuovo show di Alba Parietti intitolato ‘Non sono una signora’ vi troviamo anche il giornalista Giancarlo De Andreis il quale ha anche colto l’occasione per fare alcune rivelazioni.

Non è ancora iniziato ma nonostante ciò già se ne parla molto. Stiamo nello specifico facendo riferimento al programma ‘Non sono una signora’ il cui inizio è previsto prossimamente su Rai 2 in prima serata. Sul programma in questione sono già nate delle polemiche e tra coloro che hanno commentato il nuovo show con alla guida Alba Parietti vi troviamo anche il celebre giornalista Giancarlo De Andreis. Ma, quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Alba Parietti presto in TV con lo show ‘Non sono una signora’

Alba Parietti è pronta a tornare in televisione molto presto, di preciso su Rai 2, con un nuovo show intitolato ‘Non sono una signora‘. Uno show di cui negli ultimi giorni si sta parlando davvero molto. Nello specifico a commentare il nuovo programma della Parietti esprimendo il proprio pensiero è stato anche il noto giornalista Giancarlo De Andreis il quale su DiPiùTv ha dedicato alla trasmissione uno spazio intitolato ‘Non sono un signore’. Uno spazio nel quale il nuovo show che sarà condotto dalla Parietti è stato giudicato molto simile ad una nota trasmissione Rai ovvero il Cantante Mascherato.

Il commento di Giancarlo De Andreis

Ma, cosa rende lo show ‘Non sono una signora‘ simile a ‘Il Cantante Mascherato’?. La risposta sta nel travestimento dei concorrenti. Nello show condotto dalla Parietti a partecipare sarà un gruppo di uomini che però amano vestirsi da donna e proprio per tale motivo nello show in questione interpreteranno delle vere e proprie Drag Queen la cui identità però rimarrà assolutamente segreta. Secondo quanto svelato da De Andreis ad esibirsi e quindi a travestirsi da Drag Queen saranno alcuni personaggi noti al pubblico.

Le indiscrezioni sullo show condotto da Alba Parietti

Chi saranno invece i giurati? Al momento non sembrerebbero essere stati confermati dei nomi anche se proprio De Andreis ha colto l’occasione, nel trafiletto su DiPiùTv, per fare delle rivelazioni. Secondo quanto dichiarato dal giornalista infatti saranno presenti in veste di giurati Cristina D’Avena, Filippo Magnini e Sabrina Salerno. Ma non solo, in rete sembrerebbe circolare anche il nome di Mara Maionchi. E’ molto importante precisare che si tratta di semplici rumors e di nulla di confermato, per cui per avere delle notizie più certe bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.