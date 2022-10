Alberto Matano infuriato a Domenica in contro i giudici di Ballando, le sue parole sono durissime

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano dopo la seconda puntata di Ballando con le stelle è apparso una furia contro i giudici. Lo sfogo a Domenica in.

Nella serata di sabato andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ebbene, come sempre di quanto accaduto nel corso della puntata se ne parla nella trasmissione di Mara Venier, ovvero nel salotto di Domenica in. Proprio ieri, Alberto Matano è apparso davvero infuriato ed ha criticato nel dettaglio Selvaggia Lucarelli per aver chiesto ad Enrico Montesano di portare in pista qualcosa di nuovo che potesse distaccarsi dalla sua carriera. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio Matano?

Alberto Matano, dopo Ballando con le stelle si infuria con i giudici

E’ andata in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle lo scorso sabato 15 ottobre 2022. Pare che siano stati diversi i momenti che hanno destato un pò di imbarazzo e generato delle polemiche anche nelle ore successive. Alberto Matano, ad esempio, il conduttore de La vita in diretta si è infuriato nello specifico contro Selvaggia Lucarelli ed Carolyn Smith. Ma per quale motivo? «La giuria non può pensare di avere sempre ragione. Il tesoretto, fin dai tempi di Sandro Mayer, è nato con l’intento di salvare, ripescare, chi è stato penalizzato dalla giuria. Io ieri sera ho visto una giuria altalenante e bizzarra». Questo nel dettaglio quanto dichiarato da Matano, che ha continuato la sua polemica anche nel salotto di Mara Venier a Domenica in.

Un fiume in piena il conduttore anche a Domenica in

L’ex volto del tg1 innanzitutto se l’è presa con Carolyn Smith, la quale già agli esordi della puntata aveva dichiarato che non avrebbe dato più di sei ai concorrenti, anche se poi è stata incoerente perché ha iniziato a dare dieci a Gabriel Garko, Alessandro Egger e Alex Di Giorgio. «La giuria non può pensare di avere sempre ragione. Il tesoretto, fin dai tempi di Sandro Mayer, è nato con l’intento di salvare, ripescare, chi è stato penalizzato dalla giuria. Io ieri sera ho visto una giuria altalenante e bizzarra». Queste le parole del conduttore che ieri si è anche collegato a Domenica in con Mara Venier per commentare il tutto.

Lo sfogo di Matano

«Prima si dice una cosa poi se ne fa un’altra, chi è uscito prima è stato svantaggiato», ha ancora aggiunto Matano contestando il comportamento della presidentessa della giuria. Poi la critica a Selvaggia Lucarelli, perchè ha chiesto ad Enrico Montesano di fare qualcosa di nuovo che andasse oltre la sua carriera. «Non si possono dire queste cose a Montesano e poi altri che portano il loro mondo vanno bene. Bisogna essere più obiettivi e meno istintivi». Non poteva mancare, ovviamente, anche la critica all’altro giudice, Guillermo Mariotto. «Si diverte a dare zero, uno o dieci a seconda dei casi sbilanciando così la gara».