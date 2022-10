Domenica In, Mara Venier gela l’ospite: “Io conduco questo programma”, cala il silenzio in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di tensione tra la conduttrice e una delle ospiti in studio ovvero la ballerina Alessandra Tripoli.

Momenti di tensione sono stati quelli che hanno contraddistinto la puntata di Domenica In andata in onda nella giornata di ieri, domenica 16 ottobre 2022. Protagonisti di questi momenti la conduttrice Mara Venier e la ballerina Alessandra Tripoli che nello show di Rai 1 Ballando con le stelle affianca il noto attore Enrico Montesano. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l’attenzione si è spostata su quanto accaduto nel corso della puntata di sabato 15 ottobre con la giurata Selvaggia Lucarelli. Mara Venier infatti ad un certo punto si è trovata costretta ad intervenire e bloccare la ballerina. Ma, per quale motivo?

Tensione a Domenica In tra Mara Venier e Alessandra Tripoli

Ballando con le stelle è una delle trasmissioni più amate e seguite del sabato sera. Trasmissione caratterizzata da momenti di divertimento ma anche da momenti di tensione. Ed ecco che alcuni di questi momenti hanno caratterizzato anche la puntata di Domenica In andata in onda nella giornata di ieri e che hanno visto protagoniste la conduttrice Mara Venier e la ballerina oltre che maestra di danza Alessandra Tripoli. Il tutto ha avuto inizio dopo che la maestra di danza ha iniziato a parlare di quanto accaduto la sera precedente a causa delle parole espresse da Selvaggia Lucarelli. La ballerina è apparsa abbastanza coinvolta dalla situazione tanto da non smettere di parlare. Mara Venier quindi dopo aver sottolineato che quello che è arrivato ai telespettatori a casa è che la ballerina abbia dato ragione alla giurata ha poi proseguito rivolgendosi direttamente alla maestra e affermando “Fammi finire perché io conduco questo programma”.

Alessandra Tripoli chiede scusa alla conduttrice

Dopo il commento di Mara Venier ecco che Alessandra Tripoli si è subito scusata con la conduttrice e ha poi colto l’occasione per svelare il motivo per il quale nel corso della puntata di Ballando con le stelle ha dato ragione alla Lucarelli mentre invece durante il suo intervento a Domenica In si è comportata diversamente. Nello specifico la maestra di danza ha affermato che il suo intento era quello di dire alla Lucarelli di aver compreso le sue parole ma allo stesso tempo di non essere d’accordo col fatto che a Montesano venga detto che è noioso. E non solo, la Tripoli ha anche voluto precisare di essere una grande fan dell’attore.

Le critiche rivolte da Selvaggia Lucarelli ad Enrico Montesano

La giurata Selvaggia Lucarelli non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero e proprio al celebre attore ha rivolto delle particolari critiche. Nello specifico secondo la giornalista il modo di fare di Montesano rischia di annoiare in quanto da lui ci si aspetta anche altro. E più nello specifico, secondo la Lucarelli, ci si aspetta di essere sorpresi. Parole non condivise dagli altri giurati.