Selvaggia Lucarelli, Alessandro Cattelan fa una battuta pungente e lei risponde a tono

Alessandro Cattelan fa ironia su Selvaggia Lucarelli durante una chiacchierata con Milly Carlucci. Lei risponde il mattino seguente sui social.

Non si fa altro che parlare della lite tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, avvenuta nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle. Ebbene, nonostante la cantante abbia fatto di tutto per farsi perdonare, Selvaggia ha fatto intendere di non aver accettato le scuse fino in fondo. A distanza di qualche giorno, adesso a parlare di questa lite è stato Alessandro Cattelan, il quale nella seconda serata di Rai 2, ha voluto dire la sua al riguardo.

Si parla ancora della lite tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi

Alessandro Cattelan, nella serata di giovedì, ha avuto modo di parlare con Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle che ha ribadito come Iva e Selvaggia siano arrivate finalmente a fare la pace. “Iva si è pentita e mortificata, non c’ha dormito la notte”. Queste le parole di Milly Carlucci che si espressa ancora una volta sulla lite avvenuta in diretta tv nel corso della prima puntata del suo programma.

L’intervento della conduttrice di Ballando con le stelle

Iva avrebbe dato della “tr**” alla Lucarelli, poi il giorno dopo avrebbe chiesto scusa sia privatamente che pubblicamente. “Ha chiesto scusa sia durante la trasmissione, appena terminato il programma, poi lo ha fatto in altri programmi. Dovrebbero aver fatto pace. Io spero che siamo ad una pace definitiva”. Questo ancora quanto aggiunto da Milly.

Alessandro Cattelan fa ironia su Selvaggia che risponde prontamente sui social

A quel punto, Cattelan pare che abbia ironizzato sul carattere piuttosto particolare di Selvaggia. “Anche perché Selvaggia non mi sembra una che se le lega al dito, no?”, questa la dichiarazione di Alessandro. A quel punto, Milly che ha capito che Alessandro stesse facendo dell’ironia gli avrebbe detto “Non fare allusioni. Selvaggia è una donna spiritosa ed intelligente, fa battute e provocazioni, ma è il ruolo della giuria, quello di essere pungente“. Come potete immaginare, il mattino seguente Selvaggia ha risposto alle parole di Alessandro e lo ha fatto sui social dicendo “Non le lego al dito, solo al collo”.