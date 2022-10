Totti, la fidanzata Noemi fermata da Striscia: “Cosa crediamo ci sia nella tua auto”

0 SHARES Condividi Tweet

Noemi Bocchi, la fidanzata di Totti finisce per la prima volta in televisione. Ecco l’incontro con Capitan Ventosa di Striscia.

La fidanzata di Francesco Totti nei giorni scorsi è finita al centro del gossip, dopo che è stata intercettata fuori dal Tribunale per una causa che la vede contro l’ex marito, per il loro divorzio. Ad ogni modo, elle scorse ore la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma è stata avvicinata da Capitan Ventosa, di Striscia la notizia. Ebbene, dopo il Tapiro d’oro consegnato a Francesco Totti e dopo i deepfake su Ilary Blasi, adesso è toccato a Noemi Bocchi. Ma cosa è accaduto

Capitan Ventosa raggiunge Noemi Bocchi fuori dalla sua auto

Noemi Bocchi nelle scorse ore è stata avvicinata da Capitan Ventosa, il quale armato di rilevatori ha controllato eventuali anomalie. Era stato lo stesso Francesco Totti nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ad aver parlato di presenza di cimici e di microspie nella sua auto e molto probabilmente in quella della sua compagna. Capitan Ventosa, così, si è avvicinata a Noemi Bocchi, servizio che abbiamo potuto vedere nella serata di ieri, giovedì 13 ottobre.

La prima volta in tv per la nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma

“Volevamo aiutarti, perché magari ci sono delle microspie sul tuo corpo, in auto o in casa. Noi possiamo aiutarti”. Queste le parole di Capitan Ventosa a Noemi, beccata proprio a bordo della sua auto. Per Noemi è stata la prima volta che finita in televisione, visto che non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è una flowers designer. Di lei sappiamo ben poco, ovvero che è laureata in Economia e che si è data molto da fare nel corso della sua vita, lavorando appunto come creatrice di composizioni floreali.

La vita privata di Noemi prima di Totti

Si è comunque sempre dedicata alla sua famiglia, visto che per oltre dieci anni è stata legata all’imprenditore Mario Caucci, dal quale ha avuto due bambini che oggi hanno dieci e otto anni. Prima di sposarsi ha avuto una storia di breve durata con l‘ex tronista Gianfranco Apicerni, che oggi è un tronista di C’è posta per te. Dallo scorso mese di gennaio a quanto pare sta insieme a Francesco Totti, anche se l’ufficializzazione di questa storia è arrivata soltanto da pochi mesi.