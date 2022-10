Soleil Sorge lascia tutti senza parole: “Non sono felice”

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Sorge sta vivendo uno dei momenti più belli della sua carriera, eppure confessa di non essere ne felice ne serena”

Soleil Sorge in questo periodo è molto impegnata, essendo al timone della trasmissione Gf vip Party, insieme a Pierpaolo Pretelli. Ma non solo, per Soleil è questo uno dei migliori momenti della sua vita, almeno da un punto di vista professionale. Nelle scorse ore, la nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato ai suoi fan come il momento che sta vivendo, non sia effettivamente uno dei migliori della sua vita. Ma cosa ha rivelato nel dettaglio?

Soleil Sorge parla del suo momento e dice di non essere felice

Soleil Sorge, da sempre noto personaggio che o lo si ama o lo si odia, in questi giorni ha voluto parlare con i suoi follower svelando qualcosa di inedito. Soleil attraverso il suo profilo Instagram, infatti, ha rivelato ai suoi fan di non stare attraversando un buon momento. Ad oggi, è sicuramente una delle influencer più amate del mondo social ed è anche impegnata con il Gf vip party, che conduce insieme a Pierpaolo Pretelli.

La confessione dell’influencer su Instagram

Ma torniamo alla chiacchierata tra Soleil ed i suoi follower. Ebbene, un utente pare che le abbia chiesto se fosse felice in questo momento. La sua risposta ha lasciato un pò senza parole. “No, è uno di quei periodi in cui non sono per niente serena nè felice. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente parlando, purtroppo la vita decide sempre di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti impensabili. Ma lavoro ogni momento per la mia serenità”. Queste le parole dell’influencer che ovviamente non è scesa nei dettagli e non ha spiegato per quale motivo non fosse serena e felice. Un altro utente le avrebbe chiesto che cosa la faccia stare bene in questo momento ed è stato a quel punto che ha risposto che la fa stare bene sempre ciò che richiede il suo corpo, la sua mente e lo spirito.

I prossimi impegni lavorativi di Soleil

“Ultimamente ho voluto dedicare il mio tempo a nutrire l’anima con i miei cari, ripristinando le mie energie, creando un tempio della mia nuova casetta, meditando, leggendo, creando, scrivendo, cucinando rispolverando la recitazione e preparandomi nel mio campo lavorativo”. Questa la confessione di Soleil, la quale però, si appresta a vivere delle grandi altri novità in ambito lavorativo.