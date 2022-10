Salvo Sottile lancia una frecciatina a Barbara D’Urso: “Cosa si atteggiano a fare quelle in età matura”

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile ha lanciato una frecciatina a Barbara D’urso nel corso della puntata de I fatti vostri?

Salvo Sottile è un noto conduttore, il quale è stato spesso al timone di trasmissioni di cronaca e di attualità. Da da sempre dimostrato di avere un carattere piuttosto schietto e sincero e di certo, anche in passato non le ha mandate a dire a colleghi e colleghe e noti personaggi del mondo dello spettacolo e dell’informazioni. Proprio in questi ultimi giorni pare che abbia avuto un’uscita davvero inattesa nei confronti di Barbara D’Urso. Ma per quale motivo? E soprattutto, che cosa ha dichiarato?

Salvo Sottile e Barbara D’Urso, astio da anni ma mai dichiarato?

Tra Salvo Sottile e Barbara D’Urso a quanto pare c’è stato un po’ di astio, anche se mai palesato. In questi anni i due sono andati in onda con trasmissioni di cronaca e attualità, scontrandosi visto che Salvo ha condotto programmi trasmessi su Rete 4, mentre Barbara D’Urso su Canale 5. Nonostante i loro programmi fossero diversi, in alcuni casi sono state colte alcune similitudini. Proprio per questo motivo, alcuni telespettatori in questi anni hanno ipotizzato che la conduttrice di Pomeriggio 5 prendesse spesso e volentieri spunto dalle trasmissioni di Salvo. Alcune similitudini sono state trovate con il programma Quarto grado, soprattutto per quanto riguarda filmati, casi di cronaca, interviste e tanto altro.

Patrizia Mirigliani a I fatti vostri

Oggi però la situazione è diversa visto che i due vanno in onda in orari diversi. Salvo è infatti al timone del programma I fatti vostri insieme ad Anna Falchi ed è stato proprio nel corso di una delle ultime puntate che il conduttore si è lasciato andare ad una frecciatina seppur senza fare nomi. In molti hanno ipotizzato che si stesse riferendo proprio a Barbara D’Urso.

La frecciatina di Salvo per Barbara D’Urso?

Nello specifico, ospite a I fatti vostri è stata Patrizia Mirigliani, la quale insieme al conduttore ha parlato della sua esperienza e di Miss Italia. Ovviamente non è mancato il tributo al padre, Enzo Mirigliani e poi ancora del percorso difficile del figlio Nicola che abbiamo conosciuto al Grande fratello vip. Poi ha parlato anche di una ex Miss con la quale ha ancora oggi un gran bel rapporto e si tratterebbe di Francesca Chillemi, oggi attrice. Parlando di lei, Patrizia l’ha elogiata dicendo che è stata brava a perseguire il suo sogno ovvero diventare un’attrice. “Molte vogliono fare tutt’altro, pare piaccia molto il lavoro da crimiloga”, ha dichiarato Patrizia. Il presentatore, è stato li che è intervenuto dicendo “In molte si atteggiano a fare le criminologhe, soprattutto quelle di età molto più matura“. Sono stati in tanti a ipotizzare che il chiaro riferimento fosse a Barbara D’urso, visto che la conduttrice spesso affronta casi di cronaca.