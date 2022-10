Giorgio Panariello asfaltato da Daniele Battaglia, ciò che dice a lui e a Diletta Leotta è incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Diletta Leotta e Giorgio Panariello sarebbero stati umiliati da Daniele Battaglia a Radio 105. Ma per quale motivo?

Diletta Leotta e Giorgio Panariello si sono uniti per portare avanti un nuovo progetto? Qualcuno però, avrebbe avuto da ridire e sembra aver umiliato letteralmente i due. Stiamo parlando di Daniele Battaglia, il quale poche ore fa ha voluto dire la sua sul “nuovo progetto” sponsorizzato sui social dalla stessa giornalista sportiva. Ma cerchiamo di capire bene che cosa è accaduto e per quale motivo, Daniele si è scagliato contro di loro.

Diletta Leotta e Giorgio Panariello insieme per un nuovo progetto?

La nota giornalista sportiva nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram delle storie, dove è apparso anche Giorgio Panariello che attualmente è impegnato con Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. A quanto pare i due stanno portando avanti una collaborazione e sarebbero protagonisti di un nuovo progetto che li vede l’uno al fianco dell’altro. Lei è una giornalista sportiva, la più amata degli ultimi anni anche per la sua bellezza e sensualità. Lui, Giorgio Panariello è uno dei comici più amati della televisione italiana e la sua carriera non ha di certo bisogno di alcuna presentazione.

Giorgio Panariello ospite a Radio 105

Diletta però, è diventata anche una conduttrice radiofonica, visto che lavora anche in Radio ed esattamente a Radio 105. Proprio in questa emittente lavora anche lui, Daniele Battaglia. Proprio quest’ultimo, come abbiamo anticipato, nelle scorse ore avrebbe umiliato Diletta e Giorgio, ma per quale motivo?

Diletta e Daniele insieme a Radio 105, lui umilia la giornalista e Giorgio

Diletta e Daniele conducono insieme un programma su Radio 105. Durante una puntata è intervenuto Giorgio Panariello che in questo periodo è al teatro con uno spettacolo, intitolato “La favola mia”, del quale ha parlato proprio nel corso dell’intervista con Diletta e Battaglia. Diletta sarebbe rimasta molto colpita da questo show tanto da essere intervenuta in tre momenti come deejay. Questa sorta di collaborazione è piaciuta tanto a Giorgio, un pò meno a Daniele. Quest’ultimo ha inquadrato Diletta e avrebbe iniziato a dire “Fate riderissimo“. Una umiliazione per Giorgio e per Diletta, ma Daniele lo avrà pensato davvero?