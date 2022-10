I fatti vostri, Anna Falchi al veleno contro Michelle Hunziker e Ilary Blasi, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Falchi lancia una frecciatina piuttosto velenosa contro Michelle Hunziker e Ilary Blasi a I fatti vostri. Ma cosa è accaduto?

Anna Falchi è la conduttrice de I fatti vostri insieme a Salvo Sottile e sembra che la trasmissione sia molto seguita e soprattutto una tra le più amate degli ultimi tempi, dai telespettatori italiani. Ebbene, in ogni puntata della trasmissione che va in onda tutti i giorni su Rai 2, sembra che una parte venga dedicata agli amori che donne e uomini del passato hanno avuto nel corso della loro vita. A parlare di questo argomento il professore Umberto Broccoli, noto autore televisivo e archeologo che puntata dopo puntata fornisce degli spunti davvero molto interessanti per i telespettatori. Ebbene, è stato durante una delle ultime puntate che la conduttrice ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di alcune donne del mondo dello spettacolo. Chi?

Anna Falchi a I fatti vostri parla di amore insieme al professor Umberto Broccoli

Anna Falchi, nota conduttrice de I fatti vostri insieme a Salvo Sottile, nelle scorse ore si è lasciata andare ad una frecciatina ne confronti di alcune donne del mondo dello spettacolo. Tra queste Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Ma facciamo un passo indietro. Nel corso della puntata de I fatti vostri andata in onda ieri, si è tanto parlato del matrimonio tra Albert Einstein e la moglie Mileva Maric.

La conduttrice non si risparmia e dice la sua

I due sono stati insieme per tanto tempo, poi la loro storia è terminata. Broccoli ha parlato di questa storia e nella lettura è stato collaborato da Anna Falchi che ha citato alcune frasi estrapolate dalle lettere dei due amanti. E’ stato proprio li che la conduttrice ha dato il suo personale parere e commento che però è apparso come una frecciatina nei confronti di alcune colleghe.

La frecciatina di Anna Falchi nei confronti di Ilary Blasi e Michelle Hunziker?

“Oggi si pagano fior fiori di avvocati e si spendono un sacco di soldi senza trovare un accordo in maniera chiara e pacifica. Dovrebbero un pò tutti prendere esempio dal passato e da queste grandi personalità”. Queste le parole di Anna, che ovviamente è sembrato abbia fatto riferimento ad alcune vicende amorose di cui tanto si è parlato in questo ultimo anno, come la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. M a sarà davvero così?