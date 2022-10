Gf vip, Giulia Salemi umilia con classe Giovanni Ciacci: “Dove è lui oggi e dove sono io”

0 SHARES Condividi Tweet

Vecchi dissapori tra Giovanni Ciacci e Giulia Salemi, entrambi protagonisti della nuova edizione del reality. L’influncer risponde con classe.

Giovanni Ciacci e Giulia Salemi sono entrambi due personaggi del Grande fratello vip di quest’anno. Forse non tutti sanno che effettivamente i due, un pò di tempo fa avevano avuto dei dissapori. Nello specifico, Giovanni Ciacci aveva criticato la carriera di Giulia Salemi, ma non solo aveva avuto da ridire anche su Tommaso Zorzi e Giulia De lellis. Ma cosa aveva dichiarato?

Giovanni Ciacci contro Giulia Salemi e altri influencer

Parlando di loro, l’ex concorrente del reality aveva detto che sarebbero stati delle meteore, dopo aver vissuto un importante momento della loro vita fatto di popolarità e grande fama. Di certo, visto la carriera che tutti e tre hanno fatto, si può dire che Ciacci non ha avuto assolutamente ragione. Giulia Salemi infatti ha continuato a lavorare in tv, Giulia De Lellis nonostante non lavori sul grande schermo è pur sempre una delle influencer più amate di sempre. Anche Tommaso Zorzi ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo e nello specifico è uno dei personaggi di Drag Race e Tailor Made.

Giulia risponde alle critiche di Giovanni con grande classe

Torniamo però a Giulia Salemi, che nel corso di una una recente intervista ha parlato anche di Giovanni Ciacci, rispondendo alle sua accuse arrivate diverso tempo fa. Nel corso dell’intervista rilasciata a Vanity Fair, la persiana avrebbe replicato a Giovanni con gran classe. “Sono una persona che perdona: andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla croce rossa: sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena. Vado oltre: penso che si sia qualificato da solo. Ha preso 3 esempi di persone non certo scomparse: io, Tommy e la De Lellis siamo forse quelli che lavorano di più. E poi penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta.”

Giulia e le sue parole della possibilità di diventare opinionista del reality

Ad ogni modo, nel corso della stessa intervista, la Salemi e fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha anche commentato una notizia che è circolata nei giorni scorsi secondo cui sarebbe potuta diventare opinionista del reality di Canale 5. Giulia nel corso dell’intervista ha così sostenuto che il suo sogno è sicuramente diventare una conduttrice, ma che se dovesse arrivarle una proposta del genere, sicuramente sarebbe molto felice di accettarla.