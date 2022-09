Soleil diretta su Pierpaolo Pretelli, la reazione di Giulia Salemi

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sono pronti a tornare al Gf vip, ma come conduttore del Gf vip party. E Giulia Salemi? Lei commenterà i social durante ogni puntata.

Soleil Sorge in queste ultime ore è stata particolarmente attiva sui social e pare che abbia parlato di Pierpaolo Pretelli. I due, che hanno preso parte al Grande fratello vip in qualità di concorrenti, torneranno nel reality questa volta in veste differente. Con loro però, ci sarà anche Giulia Salemi. I tre hanno preso parte rispettivamente alla sesta e quinta edizione del reality di Canale 5 e chi per un motivo, chi per un altro, hanno lasciato il segno.

Soleil Sorge torna al Gf vip insieme a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Ebbene, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ovvero Soleil Sorge sarà la nuova conduttrice di Gf vip party insieme all’ex velino di Striscia la notizia. Stiamo parlando di un format streaming che va in onda su Mediaset play prima di ogni puntata del reality di Canale 5. E Giulia Salemi? La conduttrice italo-persiana avrà il compito di commentare i social network sempre durante ogni diretta. Inoltre, a differenza degli altri, la Salemi sarà presente in studio insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ed inevitabilmente Alfonso Signorini.

L’ex gieffina avverte che non ci sarà alcun triangolo amoroso

Al noto settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini a parlare è stata lei Soleil la quale ha voluto subito mettere i puntini sulle i, dicendo di non voler più avere a che fare con i triangolo amorosi. L’ex gieffina così ha voluto lanciare un appello alla Salemi, dicendo che con Pierpaolo non ci saranno triangoli, aggiungendo di augurarsi che questi non ci saranno neppure all’interno della casa quest’anno. Poi, parlando un pò del cast in generale, senza svelare molto, Soleil ha aggiunto che ha sentito dire che qualcuno potrebbe voler ripetere delle dinamiche che si sono già viste.

Le parole di Giulia sul suo fidanzato

Nel corso dell’intervista Soleil ha confessato di essere molto serena in questo momento e di avere al suo fianco una persona che le sta facendo molto bene. Tuttavia non ha aggiunto altro, perché vuole proteggere questa persona e non mettere più in piazza i suoi sentimenti. E Giulia? Quest’ultima ha dichiarato di fidarsi ciecamente del suo fidanzato, che ha definito la persona più fedele del mondo.” Mi ama e io lo amo. Dopo due anni, grazie a Dio, siamo innamoratissimi”. Queste ancora le parole di Giulia.