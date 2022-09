Elisabetta Gregoraci condivide un post e viene ricoperta di insulti, botta e risposta con un hater

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre showgirl Elisabetta Gregoraci nel corso delle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica a causa di un post condiviso sui social. L’ex moglie di Briatore si è resa protagonista di un duro botta e risposta con un hater.

E’ finita al centro di una grossa polemica, nel corso delle ultime ore, la celebre showgirl e conduttrice televisiva italiana Elisabetta Gregoraci. Il motivo? Un post condiviso sui social a causa del quale sono stati in molti a rivolgere alla donna delle pesanti critiche. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Elisabetta Gregoraci al centro di una grossa polemica

Sono davvero molte le persone che sui social sono solite seguire con tanto affetto la celebre showgirl Elisabetta Gregoraci che a sua volta ama mantenere con i suoi fan un rapporto diretto e costante. Proprio su Instagram nel corso delle scorse ore l’ex moglie di Flavio Briatore ha condiviso un particolare post a seguito del quale è finita al centro della polemica. Ma esattamente di che post stiamo parlando? L’ex concorrente del GF Vip, che proprio durante la sua esperienza nel reality si è fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico, ha condiviso una sua fotografia in barca. A tale fotografia ha poi associato una frase della celebre pittrice messicana Frida Kahlo. E proprio il nome della pittrice la Gregoraci sembrerebbe averlo scritto in modo errato attirando a sé l’attenzione degli haters che non hanno perso l’occasione per rivolgerle delle pesanti critiche.

Il botta e risposta social tra la Gregoraci e gli haters

Molti sono stati gli haters che non hanno perso l’occasione di commentare rivolgendo alla showgirl delle critiche abbastanza dure e pesanti. Ad esempio vi è stato chi ha commentato dando addirittura della ‘capra’ alla Gregoraci. Ma vi è stato un commento in particolare al quale l’ex concorrente del GF Vip ha deciso di rispondere a tono. Nello specifico un hater ha scritto “Caciottara eri, caciottara rimani”, parole alle quali la Gregoraci ha replicato “Idiota sei, idiota rimani”.

Nuovo amore nella vita della showgirl?

Nel corso delle ultime settimane Elisabetta Gregoraci è inoltre tornata al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua vita privata. Nello specifico secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che nella vita della showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore vi sia un nuovo uomo. Stiamo parlando dell’imprenditore Giulio Fratini il cui nome in passato è stato affiancato a quello di Roberta Morise e Raffaella Fico. E’ opportuno precisare che si tratta di semplici indiscrezioni e di nulla di confermato. Nonostante ciò è comunque possibile dire che sono state già pubblicate sui giornali diverse fotografie della presunta coppia.