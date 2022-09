Mattino 5, Federica Panicucci fa una gaffe, l’ospite interviene per correggerla

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri la conduttrice Federica Panicucci si è resa protagonista di una gaffe di cui si sta molto parlando. La conduttrice ha commesso un errore a seguito del quale un ospite è intervenuto per correggerla.

Così come ogni giorno ecco che anche ieri, martedì 13 settembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Mattino 5. Stiamo parlando del celebre programma condotto da Federica Panicucci che proprio nel corso di tale appuntamento si è resa protagonista di una particolare gaffe di cui si sta tanto parlando. Ma esattamente, cos’è successo?

La gaffe di Federica Panicucci a Mattino 5

Sono molti i telespettatori che mattina dopo mattina amano seguire il celebre programma Mediaset intitolato Mattino 5. All’interno di tale trasmissione, condotta dall’amatissima Federica Panicucci, vengono di solito affrontati tanti argomenti diversi tra loro. E proprio nel corso dell’appuntamento trasmesso ieri molto spazio è stato dedicato alla Regina Elisabetta la cui morte avvenuta lo scorso 8 settembre 2022 ha sconvolto il mondo intero. Ad un certo punto della trasmissione la conduttrice ha poi colto l’occasione per intervistare la collega Giorgia Venturini che proprio a partire da questa sera tornerà in televisione con la nuova e attesissima edizione di X-Style. La Panicucci a tal proposito ha commesso una gaffe a seguito della quale è intervenuta proprio la Venturini.

Le parole della conduttrice e la risposta della collega

Federica Panicucci nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri ha quindi dato appuntamento a questa sera, mercoledì 14 settembre, con la prima puntata di X-Style. Ha presentato la trasmissione parlando di modernità e non sapendo che in realtà la trasmissione a partire dalla prossima settimana andrà in onda il martedì e non il mercoledì ha affermato “Appuntamento tutti i mercoledì in seconda serata su Canale 5…”. E’ stato a questo punto che Giorgia Venturini ha scelto di intervenire per correggere la collega precisando che in realtà quella di questa sera sarà un’eccezione ma la trasmissione andrà in onda di martedì e non di mercoledì. Parole queste di fronte alle quali la Panicucci ha risposto affermando che la Venturini aveva fatto assolutamente bene a correggerla.

I temi affrontati nella nuova edizione di X-Style

Saranno tanti e diversi gli argomenti affrontati in questa nuova edizione di X-Style che verrà registrata a Cologno Monzese. Stando a quanto emerso da alcune anticipazioni però sembrerebbe che nel corso della prima puntata, in onda questa sera in seconda serata su Canale 5, si parlerà molto del Festival del Cinema di Venezia ma non solo. Una buona parte della trasmissione verrà anche dedicata alla Regina Elisabetta.