GF Vip, Signorini battuta al veleno sulla compagna di Totti, Noemi

Alfonso Signorini nell’attesa di tornare in televisione con la nuova edizione del Grande Fratello Vip ha rilasciato una lunga intervista a Chi Magazine rivelando alcune indiscrezioni sul reality show.

Manca ogni giorno sempre meno al prossimo lunedì 19 settembre 2022, giorno in cui su Canale 5 prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip. A condurre, così come le precedenti edizioni, sarà Alfonso Signorini il quale in occasione dell’avvicinarsi dell’evento si è espresso rilasciando delle dichiarazioni su Chi Magazine, giornale di cui lui stesso è il direttore. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le rivelazioni di Alfonso Signorini sulla nuova edizione del GF Vip

Il Grande Fratello Vip è uno dei reality show più amati e seguiti di Mediaset e proprio per tale motivo sono davvero molti coloro che attendono con grande ansia il suo inizio che avrà luogo il prossimo 19 settembre. Prima del grande inizio però Alfonso Signorini ha rivelato alcune indiscrezioni sulle pagine di Chi Magazine. Nello specifico ha rivelato che quella che sta per iniziare sarà una particolare edizione del reality in quanto rispetto alla precedente sarà ancora più social. Infatti proprio nel corso di ogni puntata vi sarà l’ex gieffina Giulia Salemi che fornirà al conduttore alcuni dettagli social come ad esempio i commenti dei telespettatori che Signorini a sua volta condividerà con i concorrenti della casa. Ad affiancarlo in questo nuovo viaggio su Canale 5 vi saranno poi, stando a quanto rivelato dal conduttore, altri due ex concorrenti del GF Vip ovvero Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge che saranno impegnati nella conduzione di GF Vip Party. Alla bella e giovanissima Sophie Codegoni è stata invece affidata la conduzione di Casa Chi.

Il grande amore del conduttore per il reality e la particolare frase su Totti e Noemi

Alfonso Signorini ha poi proseguito l’intervista rivelando di essere sempre molto protettivo nei confronti dei suoi concorrenti anche perchè, ha precisato, ad esprimere giudizi ci pensano poi gli opinionisti e il mondo dei social. Signorini ha rivelato di emozionarsi sempre molto con il Grande Fratello precisando che per lui questo non è solamente un lavoro. Ha rivelato di emozionarsi sempre molto e di essere grato nei confronti di tutti i concorrenti che scelgono di partecipare e di raccontare la propria vita davanti alle telecamere. Non è poi mancata la battuta sulla questione Totti-Blasi. Alfonso Signorini ha infatti risposto ad una particolare domanda che gli è stata rivolta dal giornalista. Quest’ultimo ha chiesto al conduttore se gli piacerebbe avere nella casa più spiata d’Italia l’ormai celebre Noemi Bocchi. Domanda alla quale il conduttore ha risposto in modo ironico affermando “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”.

La rivelazione del conduttore su Adriana Volpe

Alfonso Signorini ha poi concluso l’intervista parlando delle opinioniste con le quali condividerà questo nuovo viaggio. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli, a proposito della quale ha rivelato di non aver dovuto convincerla a partecipare in quanto lo era già. Al posto di Adriana Volpe invece vi sarà Orietta Berti a proposito della quale il conduttore ha voluto chiarire che non sarà tanto buona come molti si aspettano. Quanto accaduto non sembrerebbe essere piaciuto alla Volpe alla quale Signorini ha rivelato di aver proposto di tornare nella casa più spiata d’Italia come concorrente. Proposta che la conduttrice non sembrerebbe aver accettato ma soprattutto proposta che non sembrerebbe aver accolto bene.