Francesco Totti, il suo gesto lascia tutti interdetti, nessuno se lo aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti avrebbe tentato di contattare Fabrizio Corona, il quale è intenzionato a dire tutta la verità sulla separazione tra l’ex capitano della Rome e Ilary.

Ormai non si fa altro che parlare di Francesco Totti e di Ilary Blasi e del fatto che i due siano purtroppo in guerra ormai da diverse settimane. Emergono nuovi dettagli su questa incredibile vicenda, che si tinge sempre più di mistero. Stanno facendo parecchio scalpore le dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma nei giorni scorsi, quando ha parlato della moglie, confessando di essere stato tradito.

Francesco Totti e Ilary Blasi, tra i due interviene Fabrizio Corona

Le sue parole hanno sicuramente lasciato tutti completamente senza parole ed in questo clima infuocato non poteva non entrare lui, Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, attraverso il suo profilo social ha fatto sapere di essere disposto a dire tutta la verità su Francesco e Ilary, con i quale sembra avere un conto in sospeso. Proprio nelle scorse ore Fabrizio Corona ha pubblicato alcune Instagram stories, svelando ai suoi follower di essere stato contattato proprio da Francesco. Corona avrebbe pubblicato uno screen mostrando come effettivamente Francesco abbia tentato di mettersi in contatto con lui. Ma per quale motivo?

Fabrizio Corona non perdona, gli screen e le parole dell’ex fidanzato di Ilary

Ma non finisce qui, visto che Corona avrebbe raccontato ancora ai suoi follower di aver avuto una conversazione con l’ex fidanzato di Ilary. L’ex fotografo ha così pubblicato una confessione fatta dall’uomo, il quale sembra abbia sottolineato il suo punto di vista, ovvero che Ilary ha sposato Totti solo per convenienza. L’ex fidanzato della Blasi avrebbe detto che a parer suo Totti fosse molto innamorato di lei, anche se l’ha tradita diverse volte. Parlando di Ilary, invece ha dichiarato che a parer suo si è sposata solo per convenienza e di aver sfruttato il suo matrimonio e il marito per fare carriera. “Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre…”. Queste ancora le parole svelare dal suo ex fidanzato.

L’ex re dei paparazzi pubblica una foto di Alessio La Padula

Corona però sarebbe andato avanti e questa volta tra le sue Instagram stories avrebbe pubblicato un selfie dell’ex ballerino di Amici di Maria, Alessio La Padula, che sappiamo essere finito al centro del gossip in questa estate. Si è ipotizzato, che Alessio abbia avuto appunto un flirt con Ilary, ma lo stesso ha preferito non commentare la notizia.