Fabrizio Corona, cosa sta facendo contro Francesco Totti e Ilary Blasi

Fabrizio Corona contro Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi, un fiume in piena e pronto a dire la verità.

Francesco Totti nei giorni scorsi ha rotto il silenzio finalmente ed è tornato a parlare della separazione da Ilary Blasi. Ebbene, dopo mesi di silenzi, di indiscrezioni varie adesso l’ex capitano della Roma ha voluto dire la sua e spiegare effettivamente cosa è accaduto. Le sue sono state però parole molto pesanti che hanno anche indignato parecchie persone. Il motivo? Francesco ha accusato Ilary di averlo tradito per prima, di aver trovato dei messaggi piuttosto ambigui sul suo cellulare e da li sarebbe poi scoppiata la bomba.

Francesco Totti rilascia delle dichiarazioni bomba

Francesco ha da sempre sostenuto di voler tutelare in primis i suoi figli e adesso, dopo le dichiarazioni rilasciate a Il Corriere della sera, sembra che non abbia perseguito proprio questo obiettivo. E’ questo principalmente il motivo per il quale Francesco è stato criticato. Chi non ha perso tempo per cogliere la palla al balzo è stato proprio lui, Fabrizio Corona che ha un conto in sospeso con la coppia, ma soprattutto con Ilary Blasi. Già nelle scorse sere Fabrizio era partito all’attacco pubblicando una serie di Instagram stories, parlando delle dichiarazioni rilasciate da Francesco e insultando anche Ilary. Fabrizio ha dichiarato come finalmente adesso in molti cominciano a capire un po’ di cose.

Fabrizio Corona intenzionato a dire la verità su Francesco e Ilary

L’ex re dei paparazzi racconta di essere fermato dalla gente per strada, che il suo telefono è impazzito per via dei messaggi e delle telefonate ricevute. Poi, ha anche aggiunto che i due sostanzialmente si sono sempre traditi a vicenda e che la loro storia d’amore è andata avanti solo per interessi reciproci e non di certo per amore. “L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli”. Queste le parole di Corona, che ha continuato a parlare dei due, chiamando Francesco Er Pupone e lei, Ilary, Caciottara.

Un fiume in piena l’ex re dei paparazzi, ma cosa avrà da dire?

Proprio nelle scorse ore, poi, Corona avrebbe pubblicato una instagram stories, facendo ascoltare una telefonata con una ragazza che dice di essere stata insieme a Francesco. Poi, Fabrizio ha dato appuntamento per le ore 18.00 di ieri, per il lancio di un’altra notizia bomba. Un fiume in piena, Corona pubblica una foto di una certa Martina, una ragazza bionda che entra in auto e la scritta “Ora racconterò tutta la verità”. Pare che Fabrizio non abbia proprio dimenticato quell’attacco avvenuto in diretta tv da parte di Ilary Blasi, durante una puntata del Gf vip.