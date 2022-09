Fabrizio Corona, il retroscena clamoroso su Ilary Blasi

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona ha appena iniziato la sua guerra contro Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle scorse ore ha rivelato un dettaglio clamoroso.

Fabrizio Corona in questi giorni è stato particolarmente sotto i riflettori per essere entrato a piede duro nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ebbene, l’ex re dei paparazzi sembra aver svelato dei retroscena davvero incredibili soprattutto su Ilary Blasi.

Fabrizio Corona un fiume in piena contro Francesco Totti e Ilary Blasi

Nelle scorse ore Fabrizio Corona ha parlato come un fiume in piena della vicenda che ha visto come protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Nello specifico, l’ex re dei paparazzi ha fatto presente di essere a conoscenza di tanti dettagli sulla loro vita privata che potrebbero davvero lasciare senza parole. Su Instagram Fabrizio ha poi rivelato un dettaglio su Ilary, dicendo che mentre domenica si è mostrata sui social intenta a fare le tagliatelle con la nonna, la sera prima pare si trovasse a Milano per il compleanno della sua manager.

L’ex re dei paparazzi svela un dettaglio importante su Ilary

Stando a quanto riferito dall’ex re dei paparazzi, Ilary avrebbe evitato appositamente di postare foto e video della sua partecipazione ai social. Fabrizio ancora, ha rivelato a tutti i suoi follower che Ilary al compleanno della sua manager è stata salutata da Jack La Furia, con un gesto non proprio carino, ovvero un paio di corna. Al party ad un certo punto, sarebbe anche arrivato un personaggio che in questi ultimi tempi è finito proprio sotto i riflettori, ma non ha voluto dire il nome ed il cognome. Qualcuno ha immaginato che si potesse trattare di Cristiano Iovino. “Poi è arrivato qualcuno noto proprio ora alle cronache. Noi c’eravamo!”. Questo quanto detto da Fabrizio, il quale ha rassicurato tutti sul fatto che ben presto racconterà tutta la verità, tutte le indiscrezioni di sui è conoscenza di Ilary e su Francesco.

La furia di Corona

“This is my game! Vi farò sapere”, queste ancora le parole dell’ex fotografo. Certamente per Fabrizio non si tratta solo di gossip ma di una vicenda personale, visto quanto accaduto con Ilary un pò di tempo fa. I due, infatti, hanno avuto un battibecco molto pesante in diretta tv, in occasione di una puntata del Grande fratello. Fabrizio non ha mai perdonato la conduttrice per averlo trattato in quel modo e questa adesso “è la sua vendetta”.