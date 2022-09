Valeria Marini mette in difficoltà Pierluigi Diaco, il conduttore in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini ospite nel salotto di Pierluigi Diaco, a Bella Mà. La showgirl inconsapevolmente rovina la sua sorpresa.

Pierluigi Diaco è tornato in onda con il programma Bella Mà, andato in onda su Rai 2. Nella puntata andata in onda ieri, martedì 13 settembre, in studio pare ci fosse presente lei, la più grande showgirl di tutti i tempi ovvero Valeria Marini. Questa, si è raccontata e lo ha fatto a 365°. Ad ogni modo, ad un certo punto, durante la chiacchierata con il conduttore, la showgirl, seppur involontariamente ha rovinato la sorpresa sta le stava per arrivare. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Pierluigi Diaco a Bella Mà ospita Valeria Marini

Nel corso della puntata di ieri, martedì 13 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Bella Mà, il programma condotto da Pierluigi Diaco. Ebbene, sembra che nel corso della puntata in studio ospite ci sia stata lei, Valeria Marini la quale si è lasciata andare ad una confessione davvero piuttosto intima. Ha parlato così della sua vita privata a poi, anche se senza saperlo, ha rovinato un momento molto importante. Il conduttore, Diaco, avrebbe indicato un gruppo di giovani concorrenti presenti in studio e poi rivolgendosi alla showgirl sarda avrebbe detto di aver saputo la mattina che tra i ragazzi del pubblico, o meglio “tra gli aspiranti concorrenti c’è un ragazzo che collabora..”.

La showgirl rovina la sorpresa, il conduttore corre ai ripari

Il conduttore non avrebbe avuto neppure il tempo di finire questa frase che Valeria è subito intervenuta dicendo che si, c’è un ragazzo che collabora con lei e che ovviamente lo sapeva. Poi ha fatto anche il nome di questo giovane, Diego. “Io con il pensiero ho seguito il suo provino, l’ho chiamato per sapere come stava andando”. Ad un certo punto, poi, in studio pare che ci sia stato un momento di tensione, visto che la presenza di questo collaboratore sarebbe dovuta essere per lei una sorpresa. Il conduttore, non ha potuto far alto che continuare la trasmissione, come se nulla effettivamente fosse stato.

Le parole di Valeria sulla fede

Valeria, come già anticipato, si è raccontata durante l’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco. La showgirl avrebbe detto che a parer suo non c’è mai stato un momento in cui ha pensato di essere stata abbandonata da Dio e che la fede è stata sempre una salvezza per lei. “DIo non abbandona mai“, avrebbe aggiunto la donna che ha poi ribadito “La fede è luce e pregare mi da tantissimo equilibrio”. Non è di certo una novità il fatto che Valeria abbia una grande fede, da sempre.