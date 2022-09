Francesco Totti e Ilary Blasi, Mauro Corona a Cartabianca durissimo contro l’ex calciatore

0 SHARES Condividi Tweet

Parole dure quelle di Mauro Corona nei confronti di Francesco Totti e Ilary Blasi. Della separazione tra i due se ne parla anche a Cartabianca.

Sulla vicenda Totti-Blasi si stanno esprimendo davvero in molti, sia amici che conoscenti, personaggi del mondo dello spettacolo e semplici utenti social. Uno tra tutti il noto scrittore e alpinista Mauro Corona, il quale è ospite fisso della trasmissione della Berlinguer. Quest’ultimo ha voluto dire la sua proprio su questo caso di gossip, ovvero la separazione tra Francesco e Ilary Blasi. Mauro non si è nascosto dietro un dito ed ha attaccato l’ex calciatore. Ma cosa ha rivelato?

Francesco Totti e Ilary Blasi, la loro separazione arriva a Cartabianca

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno davvero appassionando tutti con la loro separazione e con le reciproche accuse. Nei programmi televisivi, anche quelli non improntati sul gossip si sta parlando proprio di questa separazione. Anche durante l’ultima puntata di Cartabianca, il noto programma di approfondimento su Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, si è affrontato questo tema ed a dire la sua è stato proprio lui, Mauro Corona.

Mauro Corona interviene e lancia una stoccata a Francesco Totti

Lo scrittore ha voluto esprimere un’opinione sulla coppia e poi pare che sia andato giù molto pesante su Francesco Totti. Corona sostanzialmente ha detto di aver tanto ammirato l’ex calciatore come sportivo, ma ha aggiunto che quando due persone si lasciano, a prescindere dai motivi, dovrebbero tentare di salvare l’amore che comunque li ha uniti per diverso tempo, soprattutto se di mezzo ci sono bambini. “I Rolex? Se dovessi divorziare, al massimo mi porterebbero via le motoseghe”. Queste le parole di Mauro Corona, che ha così lanciato una stoccata alla coppia, facendo riferimento alle ultime dichiarazioni rilasciate da Francesco nel corso di un’intervista che ha concesso a Il Corriere della sera. Bianca Berlinguer, però, non avrebbe voluto approfondire più di tanto la questione, anche perché nel suo programma raramente si parla di gossip.

La vicenda dei rolex

Per chi se lo fosse perso, Totti nel corso di questa intervista rilasciata in questi giorni ha fatto sapere che a tradire per primo non è stato lui, bensì la moglie Ilary Blasi. Dichiarazioni molto forti e per certi versi anche fuori luogo. Ciò che non è piaciuto a molti è stato anche il discorso legato ai Rolex, orologi che Totti sostiene gli siano stati “rubati” dall’ex moglie con l’aiuto dell’ex suocero.