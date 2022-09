Francesco Totti mette in mezzo l’amica di Ilary, Alessia che risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti ha accusato Ilary di averlo tradito prima che lui iniziasse la relazione con Noemi Bocchi. Poi, l’ex capitano della Roma mette in mezzo Alessia Solidani, parrucchiera e amica di Ilary.

Ilary Blasi e Francesco Totti ormai sono sulla bocca di tutti, dopo le vicende che li hanno visti protagonisti. Ormai è noto che i due si stanno facendo la guerra, dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma, nel corso di un’intervista per Il Corriere della sera. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Francesco? Quale è stata la reazione di Ilary? In queste ore a parlare è stata anche Alessia Solidani, una parrucchiera e grande amica della conduttrice. Cosa ha riferito quest’ultima?

Ilary Blasi e Francesco Totti, è bufera dopo le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma

Francesco Totti negli ultimi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante ed anche parecchio dura, facendo delle rivelazioni davvero scioccanti sull’ex moglie Ilary. L‘ex calciatore ha fatto intendere che l’ex moglie ha conosciuto diversi uomini “troppo da vicino”, per riprendere le sue parole. Inoltre, Francesco ci ha tenuto a precisare che tutto ciò sarebbe avvenuto prima che lui iniziasse una relazione con Noemi Bocchi. Poi, come se non bastasse, Totti avrebbe anche citato in tutta questa storia anche lei, Alessia Solidani. Quest’ultima è la parrucchiera e amica di Ilary Blasi.

Il tradimento di Ilary, Totti mette in mezzo Alessia Solidani amica dell’ex moglie

Stando alle parole di Francesco, sarebbe stata proprio Alessia ad organizzare gli incontri da Ilary e l’uomo che si dice sia stato il suo amante, ovvero Cristiano Iovino. Francesco nello specifico ha riferito di aver domandato ad Ilary se conoscesse questo ragazzo, ma la conduttrice inizialmente avrebbe negato, salvo poi confermare di averlo visto per poco, giusto il tempo di un caffè. A quel punto Francesco avrebbe anche parlato con Alessia e quest’ultima avrebbe negato che Ilary conoscesse Cristiano. In tutto ciò, Francesco aveva scoperto che Ilary aveva conosciuto il giovane a marzo 2021. Poi ha concluso il suo intervento, dicendo che l’ex moglie ha frequentato alcuni uomini troppo da vicino, prima che nascesse la storia d’amore con Noemi Bocchi.

Alessia non vuole rilasciare nessuna intervista

Dopo queste dichiarazioni, Alessia ha voluto dire la sua dicendo di non voler assolutamente parlare di quello che è successo. Alessia ha fatto sapere di non aver nessuna intenzione di rilasciare interviste perché si tratta di una faccenda molto privata e soprattutto tanto delicata che riguarda una sua cara amica. “Non ne parlerò nè ora, nè mai. Sono stata messa in mezzo pubblicamente da persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco”.