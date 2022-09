Vittorio Feltri umilia il compagno di Michelle Hunziker

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Feltri si è espresso sul possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Secondo il giornalista le voci potrebbero essere fondate.

Michelle Hunziker è sicuramente stata una delle protagoniste del gossip di questa estate 2022. Sappiamo bene che lo scorso inverno è finita la storia d’amore con Tomaso Trussardi , con il quale è stata sposata per diversi anni. Subito dopo Michelle ha avuto una relazione con un ex gieffino, il famoso medico Giovanni Angiolini, storia che però è durata soltanto poche settimane. Da un pò di tempo si parla di un possibile ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi. Ma cosa c’è di vero? A parlare è stato Vittorio Feltri, il quale si è espresso sulla separazione tra Michelle e Tomaso.

Vittorio Feltri parla di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker e del loro ipotetico ritorno di fiamma

Vittorio Feltri, che già si era espresso sulla separazione tra Michelle e Tomaso, è tornato a parlare e pare che in qualche modo, le sue dichiarazioni, siano destinate a creare una sorta di polemica. Il giornalista è molto amico di Tomaso ed inevitabilmente conosce bene Michelle. Attraverso un editoriale, scritto per Novella 2000, Vittorio ha commento la separazione tra i due e il fatto che ci possa essere un ritorno di fiamma. Da una parte Feltri ha speso delle belle parole per Tomaso, dall’altra però ha lanciato qualche frecciatina velenosa nei confronti di Michelle. Pare che nello specifico, Vittorio abbia tirato in ballo la storia d’amore tra la Hunziker e Angiolini.

Vittorio su Tomaso “E’ quasi un figlio per me”

Tomaso ultimamente pare che sia stato pizzicato in barca insieme ad una donna, ovvero la 39enne Ruzwana Bashir. Nonostante questo, però, Feltri ha sostenuto che secondo il suo modesto parere, le voci di un possibile ritorno di fiamma con Michelle, potrebbero essere fondate. Il giornalista ha sottolineato di conoscere molto bene Tomaso e lo ha definito quasi un figlio. Ha raccontato di conoscere bene la madre, conosceva anche il padre ma di non aver sfruttato questa amicizia per avere scoop su questa vicenda sentimentale. Feltri ha aggiunto però un dettaglio molto importante, ovvero ha sostenuto di non aver affatto mai dubitato che la notizia possa essere fondata.

Stoccata nei confronti di Michelle, poi ciò che si augura per il loro bene

Come già anticipato, non è mancata la stoccata nei confronti della Hunziker. “Non mi spiego come Michelle sia finita tra le braccia di un medico palestrato che ha frequentato la casa del Grande fratello come Rocco Casalino”. Una stoccata contro la conduttrice. Ad ogni modo, il giornalista ha voluto far sapere ancora di essere testimone di questa unione pure davanti a Dio e che il suo intento è proprio quello di incoraggiare i due a tornare tra le braccia dell’altro. “Sarei contento se lo facessero ovvio“. Ovviamente però, prima di tornare, Vittorio consiglia loro di essere certi e sicuri di questa scelta.