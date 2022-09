Bianca Berlinguer pubblica una foto e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Berlinguer e la figlia Giulia sui social fanno esplodere il web. Tantissimi i like lasciati dai follower della conduttrice di Cartabianca.

Bianca Berlinguer la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana, la quale è al timone di una delle trasmissioni più amate di sempre di Rai 3. Stiamo parlando di Cartabianca, il programma dove ospite fisso c’è lui, lo scrittore Mauro Corona, con il quale Bianca negli anni passati ha avuto dei problemi non indifferenti. I due sono finiti per litigare anche in modo piuttosto pesante, tanto che l’azienda Rai, ha deciso di allontanare Corona per circa un anno proprio dalla rete. Bianca è tornata in tv soltanto da pochi giorni ma è stata particolarmente attiva sui social, dove ha pubblicato un post davvero molto commovente. Di cosa si tratta?

Bianca Berlinguer torna con il programma Cartabianca

Bianca Berlinguer, la nota conduttrice di Cartabianca nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram, che ha lasciato tutti senza parole. Si tratta di una foto che la ritrae insieme alla figlia Giulia, bellissima, che ha sorpreso tutti i suoi follower. La conduttrice, ha voluto sorprendere tutti, pubblicando uno scatto in compagnia proprio della figlia.

La conduttrice pubblica una foto insieme alla figlia Giulia ed è boom di like

Le due sostanzialmente sono molto simili ed è stato inevitabile per i follower lasciare un like. Pare che la conduttrice abbia utilizzato la foto con la figlia Giulia, per ricordare l’appuntamento a tutti i suoi telespettatori, ovvero la messa in onda del programma. Giulia ha 24 anni e di cognome si chiama Manconi, nata dalla storia tra Bianca e Luigi Manconi. Di lei non sappiamo tanto, perché è stata da sempre molto riservata e sembra che abbia deciso di rimanere distante dal lavoro di sua mamma.

Bianca al timone di Cartabianca, gli scontri con Mauro Corona

Intanto, Bianca è tornata al timone di Cartabianca, il programma che piace tanto ai telespettatori, dove spesso si susseguono dei dibattiti, interviste particolarmente importanti e siparietti tra la conduttrice e Mauro Corona. Come abbiamo visto, i due nelle edizioni passate, si sono scontrati anche in modo abbastanza duro. Nonostante, soprattutto lui sia stato con lei abbastanza pesante, insultandola anche in diretta tv, Bianca nel corso di qualche intervento pubblico ha sempre detto di aver perdonato Mauro e di aver ristabilito così il sodalizio principale per ripartire alla grande.