Antonella Clerici diretta con Milly Carlucci su Lorenzo Biagiarelli a Ballando: “Ti avviso, io farò così e non cambio idea”

Antonella Clerici fa un annuncio a E’ sempre mezzogiorno, rivolto alla sua collega Milly Carlucci. Il motivo è la partecipazione al programma di Lorenzo Biagiarelli.

Antonella Clerici è tornata con il suo programma E’ sempre mezzogiorno su Rai 1, ottenendo come sempre un grande successo. Ebbene, sembra proprio che nella giornata di ieri, nel corso della puntata la conduttrice abbia rivolto un appello ad una collega, ovvero proprio la conduttrice di Ballando con le stelle. Stiamo parlando di Milly Carlucci che quest’anno “le ha rubato” Lorenzo Biagiarelli, lo chef che è nel cast fisso della trasmissione della Clerici. In realtà lo stesso Chef ha assicurato di essere presente per tutte le puntate e di mancare al massimo un giorno per via delle prove di Ballando. Ma torniamo all’appello. Cosa ha riferito Antonella?

E’ sempre mezzogiorno, l’appello della Clerici a Milly Carlucci

Nel corso dell’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno, la trasmissione di Rai 1 condotta da Antonella Clerici, sembra che quest’ultima abbia lanciato un appello ad una collega, ovvero a Milly Carlucci, che molto presto tornerà in tv con il suo programma del sabato sera, ovvero Ballando con le stelle. Ad ogni modo, le parole della conduttrice sono state abbastanza chiare ed anche inaspettate.

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli a Ballando, Antonella si schiera dalla sua parte

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, quest’anno nel cast di Ballando con le stelle c’è anche lui, Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli e presenza fissa nel programma della Clerici. Nel momento in cui si è diffusa la notizia secondo la quale Lorenzo avrebbe preso parte al programma di Milly Carlucci, dove la sua fidanzata fa parte della giuria, è sorta una polemica infinita. Ad ogni modo, a sostegno di Lorenzo è intervenuta anche lei, Antonella alla quale Biagiarelli ha confermato il fatto che ci sarà, nonostante tutto.

Nella mattinata di ieri così, Antonella ha detto a Milly di non aver qualsiasi tipo di problema nel chiedere al pubblico di E’ sempre mezzogiorno di votare per Lorenzo. “Te lo dico in anticipo Milly, io farò così e non ho intenzione di cambiare idea”. Queste le parole di Antonella, il cui atteggiamento diciamo che non ha convinto i telespettatori di Rai 1. Secondo alcuni, infatti, Antonella avrebbe dovuto essere equa e non mettersi immediatamente dalle parti di Lorenzo.