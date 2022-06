Diletta Leotta posta uno scatto insieme alla mamma e la umiliano: “Gommone e gommina”

0 SHARES Condividi Tweet

Diletta Leotta nelle scorse ore ha condiviso su Instagram una fotografia insieme alla mamma finendo al centro di una grossa polemica.

Tanti sono coloro che con costanza e affetto seguono sui social la bellissima Diletta Leotta. Stiamo nello specifico parlando della giovane conduttrice televisiva apprezzata non solo per la sua bravura ma anche per la sua bellezza. Ed ecco che proprio nelle scorse ore la giovane ha condiviso sui social una particolare fotografia in compagnia della madre e a causa della quale è finita al centro di una grossa polemica. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il post social di Diletta Leotta fa discutere

Ogni fotografia condivisa sui social da Diletta Leotta si rivela sempre un grande successo. Proprio di recente la celebre giornalista sportiva e conduttrice televisiva e radiofonica ha condiviso su Instagram una bellissima fotografia in compagnia di una splendida donna che tanto le somiglia. Di chi stiamo parlando? Della mamma Ofelia Castorino che a sua volta ha poi condiviso nel suo profilo questo bellissimo scatto in compagnia della figlia. “Always by my side”, queste di preciso le parole scritte da Diletta Leotta sotto alla foto con la mamma. Le due donne si mostrano sorridenti durante una serata nella bellissima Cagliari e appaiono inoltre molto simili. Entrambe bionde e caratterizzate da tratti delicati. Ma, come mai sono finite al centro della polemica?

I commenti dei fan su Instagram

Se da una parte sono stati in tanti ad apprezzare lo scatto in questione, tanto da aver dedicato alla Leotta e alla sua mamma delle bellissime parole ecco che allo stesso tempo sono stati in tanti a non aver perso l’occasione per commentare in modo negativo, e soprattutto offensivo. Tra chi ha commentato positivamente vi è stato ad esempio chi ha scritto “Tale madre e tale figlia”, “Chi è la mamma e chi la figlia?”, “Meravigliose”. Tra chi invece ha commentato negativamente vi troviamo chi ha scritto “Ci sono più ritocchi ed effetti speciali in questa foto che in un film di Steven Spielberg”, “Gommone e gommina”, Avoja a smaltire la plastica”. In tanti hanno quindi accusato le due donne, e in particolar modo la signora Ofelia, di essere ricorse alla chirurgia estetica.

La smentita del fratello della Leotta

Tali commenti sono dovuti anche alla presenza, nella famiglia, di un medico e di preciso di un chirurgo plastico. Stiamo nello specifico parlando del fratello della giovane conduttrice ovvero Mirko Manola che dopo essersi specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Chirurgia Estetica ha aperto due studi in due grandi città ovvero Milano e Roma. Molti sono quindi coloro i quali hanno pensato che Diletta e la mamma abbiano fatto ricordo alla chirurgia ma ecco che proprio Manola in diverse occasioni ha smentito tali indiscrezioni rivelando di non aver mai fatto alcun intervento sulla sorella.